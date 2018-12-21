منها عصير الأفوكادو.. أطعمة لصحة جنسية سعيدة

1- فوائد عصير الأفوكادو للعلاقة الحميمة

إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة للأفوكادو، فإن عصير الأفوكادو مهم لمن يعاني من الضعف الجنسي، بخاصة من أمراض ضعف الانتصاب، لأنه يحتوي على الفيتامين “ب 6” و”حمض الفوليك”، المساعدين على تنظيم مستويات الحمض الأميني الذي يعزز من قوة الانتصاب، كما يحتوي على الفيتامين “ب” الضروري لحياة جنسية سليمة، فالبوتاسيوم والماغنيسيوم أيضاً الموجودان به يدخلان في تكوين الحيوان المنوي ويساهمان في تغذيته، وبالتالي يحميان الجسم من سرطان البروستاتا.

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بحال الإصابة بمشكلة متعلقة بالقدرة الجنسية يساهم عصير الأفوكادو بضخ الدم بشكل سليم في الأوعية، مما يعزز القدرة لدى الرجال خلال العملية الجنسية.

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