منها عصير الأفوكادو.. أطعمة لصحة جنسية سعيدة
ينصح بشرب عصير الأفوكادو لمن يعاني من الضعف الجنسي (shutterstock.com)
في أغلب الأوقات يلجأ الأشخاص إلى الحلول الطبيعية ويبتعدون عن الحلول بالأدوية الكيميائية لأية مشكلة من الممكن أن تواجه الزوجين في علاقتهما الحميمة، وبالطبع بعض هذه الحلول توجد في الأطعمة كمصدر طبيعي لتعزيز الحياة الجنسية، ومنها الأفوكادو، والتفاح وبذور البطيخ.
1- فوائد عصير الأفوكادو للعلاقة الحميمة
إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة للأفوكادو، فإن عصير الأفوكادو مهم لمن يعاني من الضعف الجنسي، بخاصة من أمراض ضعف الانتصاب، لأنه يحتوي على الفيتامين “ب 6” و”حمض الفوليك”، المساعدين على تنظيم مستويات الحمض الأميني الذي يعزز من قوة الانتصاب، كما يحتوي على الفيتامين “ب” الضروري لحياة جنسية سليمة، فالبوتاسيوم والماغنيسيوم أيضاً الموجودان به يدخلان في تكوين الحيوان المنوي ويساهمان في تغذيته، وبالتالي يحميان الجسم من سرطان البروستاتا.
طرق تعزز الخصوبة عند الرجال.. تعرف عليها
بحال الإصابة بمشكلة متعلقة بالقدرة الجنسية يساهم عصير الأفوكادو بضخ الدم بشكل سليم في الأوعية، مما يعزز القدرة لدى الرجال خلال العملية الجنسية.
2- فوائد التفاح للعلاقة الحميمة
التفاح من الفواكه التي ينصح بتناولها يومياً، خصوصاً وأنها تعمل على تحسين المزاج والتخلص من الاكتئاب، ما يجعلها من الفواكه المفيدة والمثيرة للشهوة الجنسية، وهو ما تؤكده الكثير من الوصفات الشعبية القديمة.
6 نصائح لزيادة الخصوبة وحصول الحمل بأسرع وقت
ولا يقتصر الأمر فقط على الوصفات الشعبية، بل إن هناك دراسات كثيرة أجريت حول هذا الموضوع، وكان آخرها ما أجري على عدد من النساء في إيطاليا، والتي خلصت بعد إجراء التجارب بين مجموعتين، الأولى تتناول التفاح بانتظام يومياً، والثانية لا تتناوله أبداً، إلا أن المجموعة الأولى باتت تتمتع بحياة جنسية أفضل نتيجة الفوائد الجمة الموجودة في التفاح.
3- فوائد بذور البطيخ على الخصوبة
ينصح العديد من إخصائيي التغذية بعدم رمي بذور البطيخ بل تناولها أو إدراجها ضمن الغذاء اليومي، فهي غنية بالمواد البروتينية، إذ يحتوي كل منها على ما يقارب 31 غراماً من المواد البروتينية التي تضم مجموعة مهمة من الأحماض الأمينية الضرورية للجسم، والتي تساعد على التنشيط الجنسي، كما يحتوي بذر البطيخ على نسبة عالية من الليكوبين وهو عنصر هام وضروري للحفاظ على الخصوبة عند الرجال.
وأكدت دراسة أمريكية أن لبذور البطيخ فوائد جمة على مشكلات الخصوبة، خصوصاً وأنها يمكن أن يكون لها نفس تأثير الفياجرا في الأوعية الدموية في كامل الجسم، الأمر الذي قد يزيد من الرغبة الجنسية. كما أن هذه الفاكهة تحتوي على الحمض الأميني Citulline المعروف بأنه مفيد للجهاز الدموي، ويساعد على إرخاء الأوعية الدموية، مما يزيد من الرغبة الجنسية.
اختيار المحرر
1 - 4 من 12
أهم العناوين
عناوين ذات صلة