أطعمة غير سكرية تسبب تسوُّس الأسنان

يعتقد البعض منا أن الأطعمة السكرية فقط هي التي تعمل على تسوس الأسنان، ولكن هناك الكثير من الأطعمة غير السكرية التي تسبب ضررا للأسنان. مثل:

مضغ الثلج

يعتقد البعض أن الثلج جيد لأسنانهم لأنه مصنوع من الماء ولا يحتوي على أي سكريات أو إضافات، لكن الحقيقة عكس ذلك تماما، فمضغ الثلج يجعل الأسنان ضعيفة ويعمل على تدمير طبقة المينا.

الحمضيات

الحقيقة أن تناول الكثير من الحمضيات يعمل على تآكل طبقة المينا وبالتالي يجعل الأسنان عرضة للتسوس مع الوقت.

ورغم أن إضافة ثمار من الليمون إلى كوب من الماء يجعل منه مشروبا ممتعا، ولكنه ليس الخيار الأمثل بالنسبة لأسنانك، كما أنها تعمل على تهيج قروح الفم.

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الكثير من القهوة

في صورتهما الطبيعية يمكن للشاي والقهوة أن يكونا مشروبين صحيين، لكن كثيرا من الناس لا يستطيعون مقاومة إضافة السكر إلى هذه المشروبات مما يجعلها مضرة كثيرا لصحة الأسنان.

كما أن تناول الشاي والقهوة بصفة مستمرة من الممكن أن يسبب جفاف الفم وصبغ الأسنان. لذلك إذا كنت تستهلك الكثير من الشاي والقهوة تأكد من شرب الكثير من المياه بعدها أو يفضل أن تقلل من استهلاكك إلى الحد الأدنى.

الفواكه المجففة

عندما نتحدث عن الطعام الصحي فإن بعض الناس يضعون الفواكه المجففة في أول قائمة المأكولات الصحية. ولكن الكثير من الفواكه المجففة تتميز باللزوجة وتلتصق بالأسنان لفترة طويلة مما يسبب لها التسوس.

إذا وجدت نفسك تتناول الكثير من الفواكه المجففة فيجب أن تتأكد من شرب الكثير من المياه بعد ذلك وأن تنظف أسنانك بالفرشاة وخيط الأسنان.

الأطعمة المقرمشة

من منا لا يحب تناول الأطعمة المقرمشة مثل رقائق البطاطس؟ كثيرون يفعلون ذلك، ولكن هذه الأطعمة تتكون أساسا من النشويات التي تلتصق بين الأسنان وتسبب تراكم طبقة البلاك التي تحتوي على البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان.

إذا كنت تتناول الأطعمة المقرمشة كثيرا فتأكد من استخدامك لخيط الأسنان لتزيل جيدا الأجزاء الصغيرة من الطعام التي تتراكم بين الأسنان.

مشروبات الصودا

كثيرون منا يحبون تناول المشروبات الغازية ولكنها لها الكثير من الأضرار على صحة الأسنان. فبداية تحتوي هذه المشروبات على الكثير من السكر والذي يؤدي إلى تراكم طبقة البلاك التي تحتوي على البكتيريا التي تفرز الحمض الذي يعمل على تآكل طبقة المينا.

كما أن المشروبات الغازية- بما فيها المشروبات اللايت– هي مشروبات حمضية تسبب تسوس الأسنان، بالإضافة إلى أن الكافيين الموجود في بعض أنواع الصودا يسبب جفاف الفم.

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مشروبات الرياضية

رغم أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال تقول إن المشروبات الرياضية مفيدة للرياضيين الذين يؤدون التمرينات الكثيفة، ولكن هذه المشروبات مثل مشروبات الطاقة تحتوي على الكثير من السكر الذي يسبب تسوس الأسنان.

لذلك قبل شرائك لهذه المشروبات اقرأ المكونات جيدا لتتأكد من أنها خالية من السكر.

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