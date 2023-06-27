أفكار هدايا عيد الأضحى للأطفال

يصادف يوم غد الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسنشهد أجواءً مليئة بالبهجة والسعادة مع العائلة والأصدقاء، وبالتأكيد للأطفال النصيب الأكبر.

ويعتبر تقديم هدايا للأطفال من الأمور الممتعة والمثيرة، لما لها من قيمة معنوية ومادية فهي تعبير عن الحب والاهتمام بالطفل وتساعده على الترفيه والتعلم في نفس الوقت.

وهناك العديد من الهدايا الممتعة والمناسبة للأطفال بمناسبة عيد الأضحى، وفيما يلي بعض الأفكار التي قد تكون مفيدة:

1. أدوات رسم

سيقدر الأطفال محبي الفن مجموعة ألوان لتلوين أشكال لها علاقة بعيد الأضحى، كأن يلونوا على قطع خشبية على شكل قمر، ونجمة، وفانوس، وغيرها من الأشكال.

2. قطع الشوكولاتة

يفضل الأطفال قطع الحلويات والشوكولاتة، إذ يعتبرونها وجبتهم المفضلة اليومية، وسيكون من الجميع وضعها في أكياس لطيفة مخصصة للعيد، كأن تكون مزينة برسومات على شكل خروف أو فانوس أو غيرها من الأشكال المتعلقة بالعيد.

3. سجادة صلاة

في حال وصل طفلك إلى سن بدأ فيه تأدية فريضة الصلاة، فالهدية المناسبة له سجادة صلاة بألوان ونقوشات مبهرة، وقد تضيف إليها تطريزات باسمه؛ من أجل تشجيعه على الصلاة.

4. ساعة ذكية

تعتبر هذه الهدية المفضلة للجيل الحال، وعلى وجه الخصوص الأولاد؛ لذلك احرص على شراء ساعة مقاومة للماء وتتمتع بخاصية الضوء الليلي، ويمكنك العثور على واحدة عالية الجودة بأقل من 20 دولارًا.

5. مجموعة مشغولات يدوية

يعد امتلاك علبة تحوي على أدوات الخياطة والكروشيه والتطريز من الهدايا المميزة للفتيات، فهن يفضلن الإبداع بصنع الإكسسوارات وتصميم الملابس والأزياء.

6. أكواب خزفية

تعتبر الأواني والاكواب الخزفية هدية رائعة للأطفال، ورغم أن الأمر يبدو غريبًا، إلَّا أنهم يحبونها كثيرًا، خاصة إذا كانت تحمل اسمهم أو مقولة لطيفة تعبر عنهم، أو طبعت صورتهم عليها.

ويعتقد أن الأطفال يعشقون هذه الهدية لأنها تجعلهم يشعرون بأنهم أكثر شبهاً بالبالغين لحصولهم على فنجان وكوستر مخصص لهم لشرب ما يحلو لهم.

