إدمان الهاتف النقال: المخاطر.. والحلول المقترحة

يحتاج المجتمع وباستمرار إلى حملات توعية (shutterstock.com)

لقد أصبحت الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة في الآونة الأخيرة جزءًا لا يتجزأ من حياة الناس فطرأت زيادة كبيرة على استخدام الهاتف النقال في مختلف الفئات العمرية وفي كل المستويات الاجتماعية، حتى بات الهاتف النقال ضرورة لا نوعا من الكماليات.

حسب موقع الإحصاء فإن 63% من عدد سكان العالم عام 2016 كانوا يمتلكون الجوال ومن المتوقع أن يزداد لكي يصل إلى 5 بلايين شخص مع عام 2019.

فمع تطور العلوم التكنولوجية، استحدثت برامج عديدة في هذا الهاتف تساعد الإنسان على إدارة حياته اليومية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، التذكير بالمواعيد والأرقام السرية، والهواتف، والتصوير وحفظ صور من المستندات والاستخدام كحاسوب صغير والعديد من الأمور الأساسية التي يتطلب حفظها وتخزينها في هذا الجهاز الصغير الممكن حمله في الجيب.

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ولذلك تعددت الأسباب المحفزة لاستخدام الهاتف الجوال منها:

أولاً: رخص القيمة المادية للجهاز فهو في متناول جميع المستويات الاجتماعية وكذلك الفئات العمرية.

ثانياَ: لقد أصبح اقتناء هذا الجهاز وخصوصا في دولنا مع شديد الأسف، نوعًا من الوجاهة والتفاخر بين الشباب، وبالتالي أصبح ضرورة تصاحبهم وإلا من الممكن انتقاده واستعابته من قبل أصحابه!

ثالثًا: ومع التقدم المستمر في التكنولوجيا توفرت خدمات متعددة في جهاز واحد صغير من السهل حملة في الجيب، لذا لم يعد المرء في حاجة إلى حمل أجهزة متعددة لتوفير خدمات أخرى من أهمها التصوير والتسجيل والاستماع للموسيقى والأخبار اليومية وتصفح شبكات الإنترنت للتعلم والترفيه وأمور أخرى عديدة.

وبناء عليه، فلا تنحصر في الوقت الحالي وظيفة الهاتف النقال في التواصل بل تخطت كل ذلك لتشمل ما ذكر سابقًا، علما بأن النسبة الخدمية المستخدمة من الجهاز لا تتعدى 50% من المزايا المتوافرة به.

وبالرغم من أن الهواتف الخلوية تسمح للأفراد بالتواصل غير المحدود وإلى الحصول على أي معلومة بطريقة يفترض أنها مستحيلة فإن هناك العديد من الآثار الضارة والمزعجة التي يسببها هذا الجهاز من أهمها الإدمان الفعلي والسلوكي على الهاتف المحمول.

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كما أن لهذا الجهاز الصغير حجما والواسع في الخدمات المتوافرة به مخاطر عدة، تطال عدة جوانب منها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

اقتصاديا: بالرغم من رخص جهاز الهاتف النقال أو اعتدال ثمنه فإنه في متناول الجميع وأن ما يلحق به من إضافات ومتطلبات وبرامج، كما أن الاستحداث المستمر للأجهزة، جميعها تكون مكلفة ما تؤثر على اقتصاد الفرد أو العائلة. فمثلا، لو اعتبرنا أن متوسط دخل العائلة البحرينية ذات الـ6 أفراد 600 دينار شهريًا ولو افترضنا أن لكل فرد جهازا، فإن متوسط الكلفة الدورية لاستخدام تلك الأجهزة «دون قيمتها» تبلغ تقريبًا 60 دينارا شهريًا، وهذا الرقم يشكل عشرة بالمائة من الدخل وهذا لا شك فية سيؤثر على معيشة تلك العائلة «الرقم حصيلة مشاهدات، من المهم إجراء دراسات لتأكيد النتائج».

أما اجتماعيًا: فبالرغم من الفوائد الاجتماعية الجمة للهاتف النقال فإن الأضرار متعددة ما يحفزنا على تسليط الضوء عليها في هذه الفقرة.

فالهاتف النقال يحقق تواصلاً اجتماعيا، ولكن غالبًا ما يتمثل بالطابع الافتراضي لا الاجتماعي. فقد بينت الدراسات أن وجود الهاتف لدى كل فرد من أفراد العائلة الواحدة وخصوصا الشباب والأطفال يتسبب بعزلة اجتماعية لأفراد العائلة، بسبب انشغال كل فرد به وبما يأتيه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي فهو -أي الهاتف- لا يعمل على التواصل بين أفراد الأسرة الواحدة في المحيط الواحد.

بجانب ذلك، فإن ثمة خطورة كبيرة جدًا يتعرض لها الأطفال والمراهقون، وتتمثل في وجود شبكات تعمل على استدراجهم في عمليات غير أخلاقية، قد تتسبب في تدمير مستقبلهم، ومع الأسف الشديد لا وجود لسيطرة الوالدين على تلك الهواتف النقالة لمنع وصول تلك المعلومات والتواصل غير الأخلاقية إلى أبنائهم.

ولقد سمعنا مؤخرا في دولة مجاورة عن شبكات حاولت استدراج الأطفال والشباب للإدمان على المخدرات وفي قضايا اُستهدف واُستدرج فيها الإناث من بينهم.

أما بالنسبة إلى المخاطر الصحية فلقد تباينت الآراء: فمن المعلوم أن الهاتف النقال هو مصدر للموجات الكهرومغناطيسية وبنسب عالية. كما أن الباحثين يواصلون البحث لإثبات إذا ما كانت هذه الهواتف ضارة لصحة الإنسان حيث لا يوجد إلى الآن تقرير رسمي من قبل مختبر أو مركز طبي يجيب على هذا السؤال. إلا أن بعض الدراسات أظهرت علاقة بين استخدام الهاتف المحمول والحالة الصحية لمستخدمي الهاتف، فبعضها تشير إلى احتمال شكوى البعض من الصداع أو رعاش اليد أو الألم المزعج في الإصبع المستخدم باستمرار للتعامل مع الهاتف.

امتلاك الطفل للهاتف المحمول... فوائد ومضار

لقد صنفت منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) الترددات الكهرومغناطيسية المنبعثة من الأجهزة اللاسلكية واستخدام الهواتف اللاسلكية «باحتمالية أن تكون مسرطنة للإنسان». وكذلك خلص فريق العمل المكون من 31 عالما من 14 دولة والذي اجتمع في فرنسا في مايو 2011 لتقييم الخطر المحتمل للإصابة بالسرطان من التعرض للحقول الكهرومغناطيسية ذات التردد الراديوي المنبعثة من قبل أجهزة الاتصالات اللاسلكية وأجهزة الميكرويف والإذاعة والتلفزيون إلى أن «الأدلة في حين لا تزال تراكمية وفي بدايتها إلا أنها قوية بما يكفي لدعم الاستنتاج بأن لها عوامل مسرطنة للإنسان». وهذا يعني أن هنالك مخاطر محتملة للإصابة ببعض أنواع السرطانات.

كما بينت دراسات أخرى احتمالية أن يكون للهواتف النقالة علاقة بحدوث بعض الأورام، فالترددات التي تبث من أجهزة الهاتف قد تعمل على المدى البعيد على اختلال وتشوه الحمض النووي (DNA) في خلايا الجسم ما قد يتسبب بحدوث أورام أو طفرات جينية في المستقبل.

الحلول:

في البداية، قبل أن نشرّع في الحديث عن الحلول، من المهم القول إن الهاتف النقال بات (شرا لا بد منه)، فلا يمكن تقديم النصيحة للناس بعدم استعمال الهاتف أو الاستغناء عنه، ولكن حلول بديلة من بينها تقنين استخدامه وعدم السماح لهذه الأداة بالسيطرة علينا بل لا بد من أن تكون إرادتنا قوية للسيطرة على استخدام هذا الجهاز، كما هو الحال مع تعاملنا مع أي أمور أخرى في حياتنا اليومية. وقد أظهرت الإحصائيات المنقولة عن موقع (Realitycheck.com) أن الإنسان في المتوسط، يفتح هاتفه النقال للتعامل معه في حدود 150 مرة في اليوم.

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ومن بعض النصائح المقترحة ما يأتي:

1- تحريم الاستخدام بأي صورةٍ كان أثناء القيادة (ولابد أن تكون هنالك رقابة شديدة وتوعية مستمرة) وأنا لا أفضل الإجراءات العقابية ومن بينها الغرامات المادية التي قد يكون لها مردود عكسي.

2- للأهل دور مهم جدًا في تثقيف الأولاد وجيل المستقبل، ويجب أن يتحولوا إلى قدوة حسنة، وأن يعملوا على إيجاد وقت معين للتفاعلات الاجتماعية وعدم استخدام الهاتف في تلك الأوقات. كذلك، من المهم التشديد على عدم إعطاء الهاتف للأطفال «من هم دون الـ13»، فالطفل قبل مرحلة البلوغ يفتقر إلى الإدراك الكامل لما هو مفيد ومضر ومن السهولة التحكم فيه من خلال «أطراف خارجية». ولكن عندما تنوي إعطاء طفلك هاتفا وهو دون سن المسؤولية والإدراك، فلا بد أن تدرك أنك تمنحه أدوات اتصال وإنتاج وسائط قوية وفعالة جدا ما يمكنه من إنشاء نصوص وصور ومقاطع فيديو يمكن توزيعها وتحميلها على مواقع الويب على الفور ما قد يتسبب له في مشاكل.

فقبل أن توفر لهم هذه الأجهزة لا بد من معرفة التالي:

هل يحتاج أطفالك إلى «التواصل» لأسباب تتعلق بالسلامة أو لأسباب اجتماعية؟

هل بإمكانهم السيطرة علي نفوسهم لتحديد الدقائق التي يتم التحادث بها والتطبيقات التي يقوم بتنزيلها؟

مخاطر تصفح الهاتف المحمول ليلاً

هل يمكن الوثوق بهم بعدم إرسال رسائل نصية خلال الفصل الدراسي، وعدم إزعاج الآخرين بمحادثاتهم، واستخدام وظائف الرسائل والصور الفوتوغرافية والفيديو بشكل مسؤول (وليس لإحراج أو مضايقة الآخرين)؟

طبعا، نحن نعلم صعوبة تطبيق هذا المخرج أو الحل، إلا أننا لا بد من أن نقتبس العادات الحميدة من الدول الغربية التي لا نجد بها ظاهرة امتلاك الأطفال للهواتف النقالة، ومع شديد الأسف، يبدو أن مجتمعنا مبتلى بهذه الظاهرة بطريقة غير طبيعية.

3- يجب علينا جميعا تقنين استخدام الهاتف النقال وأن نخصص وقتا لا نستخدم فيه الهاتف بل نستمتع بعائلتنا، بأولادنا، بالوالدين، بالأصحاب وأن نستلذ بالحياة وبهواياتنا.

4- وللحد من احتمالات ضرر الهاتف النقال على الدماغ ينصح بإبعاده عن الجسم وملامسته له بقدر الإمكان. فينصح باستخدام السماعات الأذنية عند التعامل مع الهاتف وكذلك عدم وضع الهاتف في الشاحن قرب سرير النوم ويفضل أن يوضع خارج حجرة النوم أثناء الليل.

5- يحتاج المجتمع وباستمرار إلى حملات توعية، تقوم بها الجهات المهتمة سواء الرسمية وتبني المؤسسات الأهلية وتضمينها ضمن أولوياتها، من بين ذلك المدارس أو الإدارة العامة للمرور والتي يتعين عليهم التركيز على مبدأ التوعية والثواب عوضًا عن العقاب «كما ذكرنا ذلك سابقًا».

إن ما يحتاج إليه مجتمعنا هو الاستمرار في التوعية الصحية وتفعيل الأساليب التربوية الحديثة لتعديل السلوك.