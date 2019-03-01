قبل إزالة الشعر بالليزر.. أمور يجب اتباعها!



وأوضحت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية أن إزالة الشعر بشكل مستديم بواسطة الليزر تناسب الشعر الداكن، وليس الأبيض أو الرمادي أو الأشقر، لأن شعاع الليزر يستهدف الصبغات اللونية للشعر.

طرق العناية بالشعر للرجال



وأضافت "هاوت.دي" أنه ينبغي تجنب أشعة الشمس، وجهاز التسمير أسبوعين قبل العملية ولمدة لا تقل عن 8 أسابيع بعدها، مشيرةً إلى احتمال ظهور آثار جانبية بعد الجراحة، مثل الحُمرة، والتورم، والبثور، وهي أعراض غالباً ما تتلاشى سريعاً.



وأشارت البوابة الألمانية إلى موانع طبية لإزالة الشعر بشكل مستديم بواسطة الليزر، هي فرط حساسية البشرة للضوء وأشعة الشمس، والبهاق، واختلال التوازن الهرموني، والهربس،، والصرع وأمراض الفطريات، وأمراض النزيف، واستعمال منظم ضربات القلب.

3 خلطات طبيعية لتحفيز نمو اللحية للرجل



كما لا يجوز إزالة الشعر بشكل مستديم بالليزر أثناء الحمل وحتى 3 أشهر بعد الولادة، وبشكل عام شددت "هاوت.دي" على ضرورة إجراء العملية لدى طبيب متخصص.