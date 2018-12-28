إصابة أوتار الركبة تعرّف على أسبابها البسيطة

قد تكون أكثر عرضةً للإصابة في أوتار الركبة إذا كنت تلعب كرة القدم أو كرة السلة أو التنس (shutterstock.com)

تحدث إصابة أوتار الركبة عند إجهاد أو شدّ إحدى العضلات المأبضية - وهي مجموعة تتألف من ثلاث عضلات تمتد عبر الجزء الخلفي من الفخذ.

قد تكون أكثر عرضةً للإصابة في أوتار الركبة إذا كنت تلعب كرة القدم أو كرة السلة أو التنس أو أي رياضة مماثلة تنطوي على العَدْو السريع والتوقف المفاجئ، وكذلك يمكن أن تحدث إصابة أوتار الركبة لدى العدّائين والراقصين.

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وغالبًا ما يكون اتباع تدابير الرعاية الذاتية، مثل الراحة واستخدام الثلج ومسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية، هو كل ما تحتاج إليه لتخفيف الألم والتورّم المصاحِبَين لإصابة أوتار الركبة. وفي حالات نادرة، قد يلزم التدخل الجراحي لإصلاح العضلة الممزقة.