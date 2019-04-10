إطلالات النجمات في حفل توزيع جوائز "الموريكس دور"

توافد عدد كبير من نجوم ونجمات الفن والإعلام في الوطن العربي والعالم، على السجادة الحمراء، لحضور فعاليات حفل توزيع جوائز الموريكس دور 2019، والتي أقيمت في بيروت السبت.

وكان من أبرز الحضور تامر حسني وكارول سماحة وأنغام والمنتج اللبناني جمال سنَان وجيري غزال ورندي كعدي وستيفاني صليبا وورد الخال وأمير كرارة ونيللي كريم.

وحضرت الإعلامية رابعة الزيات ومنى أبو حمزة ود. زاهي ود. فادي الحلو وعائلتهما وغيرهم، إضافة إلى عدد من النجوم العالميين.

واختارت النجمات إطلالات متنوعة، تألقن بها في الحفل، فمنهن من اعتمدن على الفساتين المطرزة ولفتت أخريات الأنظار بالجمبسوت.

اعتمدت الليدي ديانا على تصميم غير مألوف، حيث ارتدت بدلة بيضاء مزينة بالورود البارزة أما الفنانة باميلا الكيك، أطلت بجمبسوت أبيض مطرزًا بالكامل، مع أكمام طويلة واسعة من الأطراف ومزينة بالريش.

فيما حرصت رابعة الزيات على ارتداء تصميم مطرز بالكامل من اللون الفضي حمل توقيع المصمم نجا سعادة، بينما لفتت المطربة المصرية أنغام الأنظار بفستان أزرق أبرز أنوثتها وجمالها.

وتألقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، بفستان أبيض ضيق، أبرز مفاتن جسدها، بينما أبهرت الفنانة المصرية نيللي كريم الحاضرين، بفستانها الأسود اللامع.

وشهد حفل الافتتاح عرضًا استعراضيًا حاز على إعجاب الحضور، وبعدها بدأ توزيع الجوائز على المكرمين.