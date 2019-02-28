ماذا يقول برجك لك اليوم الجمعة 1 مارس/آذار 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 1 مارس/آذار 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 1 مارس/آذار 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 1 مارس/آذار 2019:

الحمل 21 آذار – 20 نيسان

عزيزي برج الحمل من الناحية المهنية ربما خبر أو مفاجأة لا تنتظرها أو مساعدة من الحظ، ومن المستحسن الاستفادة منه، أما الناحية العاطفية تبدو تحرّكاتك وحماستك في أوجها، وتبدي استعداداً للقيام بأمور مستحيلة لإرضاء الشريك فقط، صحياً لا تأخذ على عاتقك الالتزام بأمور كثيرة قد ترهق وضعك الصحي وتسبب لك مشاكل.

الثور 21 نيسان- 20 أيار

عزيزي برج الثور، من الناحية المهنية تكبر الأحلام، وتطرأ تغييرات إيجابية، وتتطور علاقات وقد يكون لك اتصال مهم بشخص أجنبي أو ببلد غريب، أما عاطفياً الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك مع الشريك، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول، وأما صحياً لا تحاول الانزواء وتجنب الآخرين، بل انطلق في مشاريع ترفيهية مسلية.

الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

عزيزي برج الجوزاء من الناحية المهنية لا تدع أي قرارات يتم إتخاذها اليوم بالتأثير في قناعاتك في العمل أو تغيير رأيك، أما عاطفياً الكثير من التغيرات العاطفية تحدث في حياتك ولا تعرف الى أين سوف تؤدي، أما صحياً تجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض المتاعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح.

السرطان 22 حزيران –22 تموز

عزيزي برج السرطان، من الناحية المهنية تتلطف أجواء المفاوضات وكل ما له علاقة بالبحوث والتنقلات والارتباطات، كما تكون الأجواء الدراسية جيّدة أو على الأقل لن تكون معاكسة إطلاقاً، أما عاطفياً تصرّفاتك استفزازية، وهذا قد يؤدي الى خلاف مع الشريك لكن العواقب ستكون بسيطة، أما صحياً النشاط الفكري والجسدي يكون مؤشراً إيجابياً، على مدى جهوزيتك لتحمّل الضغوط.

الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد، من الناحية المهنية التسرّع غير المبرّر يودي بك إلى مواقف بعيدة عن قناعاتك، عليك المبادرة إلى إعادة تصويب الوضع اليوم قبل الغد، أما عاطفياً إذا أردت المضيّ في علاقتك الجديدة، عليك إنهاء علاقتك بالشريك لئلا تبقى أسير الضياع والضلال، أما صحياً تفاءل دائماً بالخير، ولا تفسح الطريق أمام اليأس ليتسلل إلى نفسيتك.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، إذا قدّمت مساعدة أو أشرفت على عملية إنقاذ أو تعاضد مع بعض الأفرقاء فإنك تشعر بأهمية ما قمت به، أما عاطفياً حاول التنويع في أسلوب تعاطيك مع الشريك، فهذا من شأنه أن يقربه منك ويبعد الخلل في العلاقة، أما صحياً تجنّب التوتر قدر المستطاع، فأنت على موعد مع المتاعب، لكن ذلك يكون موقتاً.

الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، من الناحية المهنية حاذر هذا اليوم قد يحمل اليك بعض الارتباك والفضائح، تتلقى معلومات تذهلك وقد تمر بخيبة أمل، وإبتعد عن القرارات غير المدروسة أما عاطفياً العلاقة تمر ببعض المشاكل، لكن سرعان ما تنقشع الرؤية وتبان الأمور على حقيقتها، أما صحياً مارس بين الحين والآخر نشاطات متنوعة تعود عليك بالفائدة الصحية المرجوة.

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، من الناحية المهنية قد تنتابك موجة من الشكوك والهواجس، ولو أنّك تنعم بحس الإدراك وسرعة البديهة، ما يجعلك تنجح في مفاوضات إذا خضتها الآن، أما عاطفياً قد تطالك بعض الانتقادات، لكنها في الواقع موجهة لتحسين الأداء والتعاطي مع الشريك بالشكل اللائق، أما صحياً ممارسة الرياضة التأملية تخفف من التشنجات والضغط والإرهاق، فإليك بها.

القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

عزيزي برج القوس، من الناحية المهنية تتميّز بنشاطك وتتألق في حقل اختصاصك، بإمكانك خوض المنافسه بنجاح، فأنت تتمتّع بدعم المسؤولين والزملاء، أما عاطفياً تتجاوز بعض العقبات في علاقتك بالحبيب، وتخطط معه لعلاقة جديدة مبنية على الصراحة، أما صحياً تتخطى أزمة صحية طارئة تخرج منها بدرس صحي لن تنساه مدى حييت .

الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، من الناحية المهنية تجد طريقة تقنع بها رؤساءك في العمل بوجهة نظرك لكنك تتخوف من الاقدام على تنفيذ أحد المشاريع، أما عاطفياً تعاني العلاقة المتأرجحة ضغوطًا واتهامات، حذار المتاعب الصحية واحرص على سلامة المنزل والعائلة، أما صحياً اتبع تعليمات الطبيب بشأن الامتناع عن التدخين بحذافيرها، ولا تخاطر بوضعك الصحي

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو، من الناحية المهنية قد توقع عقداً جديداً أو تباشر عملاً آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير لأفكار جيدة قدمتها أولموهبة تمارسها في العمل، أما عاطفياً: مهما بلغت حدّة النقاش مع الشريك، فإنّ التفاهم يكون سيد الموقف ويسهم في تبديد الخلاف بينكما، أما صحياً: تكون قادراً على إيجاد الحلول والعلاجات المناسبة لكل ما يعتريك من آلام

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، من الناحية المهنيةربما خبر أو مفاجأة لا تنتظرها أو مساعدة من الحظ، ومن المستحسن الاستفادة منه، أما عاطفياً تبدو تحرّكاتك وحماستك في أوجها، وتبدي استعداداً للقيام بأمور مستحيلة لإرضاء الشريك فقط، أما صحياً لا تأخذ على عاتقك الالتزام بأمور كثيرة قد ترهق وضعك الصحي وتسبب لك مشاكل

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