ماذا يقول برجك لك اليوم السبت 2 مارس/آذار 2019؟

توقعات الأبراج اليوم السبت 2 مارس/آذار 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا السبت 2 مارس/آذار 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 2 مارس/آذار 2019:

الحمل 21 آذار – 20 نيسان

إنتظر حيث القمر في برجك يزوّدك قوة معنوية هائلة، ويجعلك تتخذ قرارات قد تكون مهمة وتتعلق بمشروع أو بفكرة تطلقها اليوم. لا تعلق أهمية على بعض الذبذبات الصغيرة.قد تتلقى هدية مهمة أو خبراً ساراً جداً.

الثور 21 نيسان- 20 أيار

يوم من الهدوء يرافق أداءك العملي المميز، وهو ما سيلفت انتباه الآخرين فتصبح مثالاً بين زملائك. تتعرّض لبعض الضغوط الهامشية، لكنّها لنتكون كافية لتفرض عليك نمطاً آخر من العلاقة مع الشريك .

الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

يرافقك الحظ على كافة الصعد. تتزود أفكاراً جديدة وقناعات من نوع آخر. قد تعرف انجذاباً عاطفياً ما. ربما تكون لإحدى العلاقات الجديدة تأثيرات كبيرة في أوضاعك. إذا كنت بصدد الاتفاق مع شخص من الجنس الآخر،قد تناقش قضية تخصكما في هذا اليوم، فكن متروياً إذا تعرضت لبعض الممتلكات المشتركة أو العائدات .

السرطان 22 حزيران –22 تموز

يوم متعب وصعب ولا سيما اذا كنت تعاني مشكلات وعقبات.حاذر القطيعة والفشل. تجنّب التطرّق إلى موضوعات شائكة.لا تُقحم نفسك في نزاعات و لا تترك الخلافات تتحول الى صراع كبير .

الأسد 23 تموز – 22 آب

تتاح لك الفرصة لتعوض عن تاخير او تراجع في الارباح او النتائج الظروف مناسبة لاعادة النظر ببعض الخيارات لا سيما اذا لم تنفع مصالحك مؤخرا قد تحتاج الى دعم صديق او زميل .

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

عليك أن تستفيد من قدراتك لتجاوز المرحلة المقبلة، وخصوصاً أنك قادر على توفير أي مطبّات على نفسك. بناء أسس جديدة في العلاقة مع الشريك توضح الكثير من الأمور، وتسهم في إزالة أيّة عراقيل مستقبلية.

الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

حاول أن تتحقق من نوايا بعض المحيطين بك، وخصوصاً أن الشكوك التي راودتك أخيراً قد تكون في محلها. البرودة بينك وبين الشريك قد تسبب بعض الفتور في العلاقة، وذلك ستكون له انعكاسات سلبية .

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

واجه الضغوط بانفتاح لا تعاند حالياً واكب الظروف المعاكسة بدون بلبلة وانتظر فرصة جيدة لاحقاًلاستعادة مطالبك. لا تخش التغيير فأنت قادر على التكيف معه اذا نظرت إلى الامر بايجابية، وربّما ينتهي بك الامر الى الاقتناع به.

القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

القمر المكتمل في الجدي يوفر فرصة جيدة لمغامرة مالية على الأرجح. حاول أن تتقاسم بعض المغانم مع الآخرين. أشرك المقربين بفرح أو مناسبات جميلة.قد تهتم ببعض الجيران أو الاقرباء أو تلبي دعوة في هذا اليوم. تتوجه بأفكار مبتكرة وحديثة .

الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

تجد نفسك أمام فرص سانحة. انه يوم إيجابي تجدد خلاله حيويتك وتكون الحظوظ إلىجانبك.قد ترغب في الاستثمار بالخارج. تكثر الاتصالات وتزدهر العلاقات العامة. انه يوم جيد لطرح الافكار، وسوف تفرح الى جانب الأصحاب.

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

لا تراهن على الحظ ولا على المصادفة كي لا تخسر صفقة أو شريكاً أو حبيباً.حاذر التحديات كي لا تعرض نفسك للحوادث. تكون الاجواء ناشطة وتكثر المسؤوليات وربما التحديات لكفاءتك.راع ظروفك الصحية وليكن هذا اليوم مثمراً. لا تضيع جهودك سدى .

الحوت 19 شباط – 20 آذار

تشعر بالتحرر وكأن الازمة الى نهايتها، وقد يكون بانتظارك مشروع جديد وأفكار مميزة كون الظروف مؤاتية جداً، وباستطاعتك اقامة مفاوضات او مؤتمرات ناجحة.تكلم وعبّر عن رأيك وخذ المبادرة .

المزيد:

ماذا يقول برجك لك اليوم الجمعة 1 مارس/آذار 2019؟