ماذا يقول برجك لك اليوم الأحد 3 مارس/آذار 2019؟
توقعات الأبراج اليوم الأحد 3 مارس/آذار 2019(shutterstock)
اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 3 مارس/آذار 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 3 مارس/آذار 2019:
الحمل 21 آذار – 20 نيسان
اجتماعياً: المريخ وفينوس في حظك برج اليومك يعملان اليوم لصالحك وتبدو اليوم كنجم لامع.
عاطفياً: تقدم نحو من تحب بلا تردد فالقمر في حظك برج اليومك وتبدو متألقا ومبهراً.
الثور 21 نيسان- 20 أيار
اجتماعياً: الكواكب مجتمعة في منزلك الثاني عشر مما يجعل اليوم مناسباً لتأمل الأحوال فقط تذكر أن المثابرة هي مفتاح النجاح، قاوم وثق بنفسك.
عاطفياً: اليوم يتطلب منك هدوءا والوقت ليس مناسبا للحروب.
الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران
اجتماعياً: المريخ وفينوس في منزلك الحادي عشر يمنحانك اليوم أوقاتا طيبة مع الأصدقاء.
عاطفياً: عطارد في منزل الحظ يمدك بالخيال الخصب والحماس ويجعلك متفهما لمن حولك بشكل رائع.
السرطان 22 حزيران –22 تموز
مهنياً: الكواكب في وضع معاكس مما يجعلك حائرا وليس لديك طاقة للتفاهم، اصبر قليلاً.
عاطفياً: تميل لإسترجاع علاقة سابقة، احترس من العيش في الأحلام وحاول أن تكون واقعياً.
الأسد 23 تموز – 22 آب
اجتماعياً ومهنياً: القمر في منزل الحظ يكشف لك اليوم أمورا تجعلك تتخذ مواقف إيجابية.
عاطفياً: عدة كواكب تمدك بطاقة عاطفية أخاذة وتجد أن لديك رغبة في التعبير عن مشاعرك.
العذراء 23 آب ـ 22 أيلول
مهنياً: ثلاثة كواكب في منزلك الثامن تدفعك للتخطيط لمستقبلك مستفيدا من خبرات الماضي.
مالياً: القمر في منزل المدخرات مما يجعل اليوم مناسبا لتنظيم أفكارك وأعمالك وأمورك المادية.
الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول
عاطفياً: إذا كنت متزوجا تذكر أن حياة الشراكة تتطلب أن تضع الآخرين في اعتبارك.
مالياً: القمر والمريخ في مواجهة حظك برج اليومك وعليك أن تستوضح جيداً كل ما يعرض عليك من مطالبات مالية.
العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني
مهنياً: القمر في منزل العمل وتعرف كيف تتعامل بحنكة مع الضغوط من حولك.
اجتماعياً وعاطفياً: الشمس في منزل الحب تمدك برغبة في التجديد وكسر حالة الملل في حياتك الشخصية والإجتماعية.
القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول
عاطفياً: القمر في منزلك الخامس يجعل الحب هو وسيلتك ودليلك ومرشدك للتأثير والتألق.
اجتماعياً: اليوم أنت شديد الحماس مما يساعدك على إقناع من حولك بوجهة نظرك.
الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني
عائلياً: الكواكب مجتمعة في منزل العائلة تثير المشاكل العائلية وعلى كل شخص القيام بواجبه.
مهنياً واجتماعياً: عدة كواكب في وضع معاكس وعليك أن تحافظ اليوم على هدوء أعصابك وتماسكك وكن مرناً.
الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط
اجتماعياً ومهنياً: القمر في منزلك الثالث واليوم مناسب للتفاوض ولتطبيق ما تعلمته من دروس.
عاطفياً: المريخ وفينوس يدعمانك وقد يحملان لك أخبارا سعيدة ويعدانك بقضاء أوقات حلوة مع من تحب.
الحوت 19 شباط – 20 آذار
مهنياً: زحل معاكس في منزل العمل، لا تتعجل الأمور وكن يقظا وانتبه من أعداء متخفين ولا تغامر.
مالياً: القمر في منزل المال يدفعك للتركيز على تحسين أوضاعك المالية وتنجز بإعجاز.
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