ماذا يقول برجك لك اليوم الأحد 3 مارس/آذار 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الأحد 3 مارس/آذار 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 3 مارس/آذار 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 3 مارس/آذار 2019:

الحمل 21 آذار – 20 نيسان

اجتماعياً: المريخ وفينوس في حظك برج اليومك يعملان اليوم لصالحك وتبدو اليوم كنجم لامع.

عاطفياً: تقدم نحو من تحب بلا تردد فالقمر في حظك برج اليومك وتبدو متألقا ومبهراً.

الثور 21 نيسان- 20 أيار

اجتماعياً: الكواكب مجتمعة في منزلك الثاني عشر مما يجعل اليوم مناسباً لتأمل الأحوال فقط تذكر أن المثابرة هي مفتاح النجاح، قاوم وثق بنفسك.

عاطفياً: اليوم يتطلب منك هدوءا والوقت ليس مناسبا للحروب.

الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

اجتماعياً: المريخ وفينوس في منزلك الحادي عشر يمنحانك اليوم أوقاتا طيبة مع الأصدقاء.

عاطفياً: عطارد في منزل الحظ يمدك بالخيال الخصب والحماس ويجعلك متفهما لمن حولك بشكل رائع.

السرطان 22 حزيران –22 تموز

مهنياً: الكواكب في وضع معاكس مما يجعلك حائرا وليس لديك طاقة للتفاهم، اصبر قليلاً.

عاطفياً: تميل لإسترجاع علاقة سابقة، احترس من العيش في الأحلام وحاول أن تكون واقعياً.

الأسد 23 تموز – 22 آب

اجتماعياً ومهنياً: القمر في منزل الحظ يكشف لك اليوم أمورا تجعلك تتخذ مواقف إيجابية.

عاطفياً: عدة كواكب تمدك بطاقة عاطفية أخاذة وتجد أن لديك رغبة في التعبير عن مشاعرك.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

مهنياً: ثلاثة كواكب في منزلك الثامن تدفعك للتخطيط لمستقبلك مستفيدا من خبرات الماضي.

مالياً: القمر في منزل المدخرات مما يجعل اليوم مناسبا لتنظيم أفكارك وأعمالك وأمورك المادية.

الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

عاطفياً: إذا كنت متزوجا تذكر أن حياة الشراكة تتطلب أن تضع الآخرين في اعتبارك.

مالياً: القمر والمريخ في مواجهة حظك برج اليومك وعليك أن تستوضح جيداً كل ما يعرض عليك من مطالبات مالية.

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

مهنياً: القمر في منزل العمل وتعرف كيف تتعامل بحنكة مع الضغوط من حولك.

اجتماعياً وعاطفياً: الشمس في منزل الحب تمدك برغبة في التجديد وكسر حالة الملل في حياتك الشخصية والإجتماعية.

القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

عاطفياً: القمر في منزلك الخامس يجعل الحب هو وسيلتك ودليلك ومرشدك للتأثير والتألق.

اجتماعياً: اليوم أنت شديد الحماس مما يساعدك على إقناع من حولك بوجهة نظرك.

الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عائلياً: الكواكب مجتمعة في منزل العائلة تثير المشاكل العائلية وعلى كل شخص القيام بواجبه.

مهنياً واجتماعياً: عدة كواكب في وضع معاكس وعليك أن تحافظ اليوم على هدوء أعصابك وتماسكك وكن مرناً.

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

اجتماعياً ومهنياً: القمر في منزلك الثالث واليوم مناسب للتفاوض ولتطبيق ما تعلمته من دروس.

عاطفياً: المريخ وفينوس يدعمانك وقد يحملان لك أخبارا سعيدة ويعدانك بقضاء أوقات حلوة مع من تحب.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

مهنياً: زحل معاكس في منزل العمل، لا تتعجل الأمور وكن يقظا وانتبه من أعداء متخفين ولا تغامر.

مالياً: القمر في منزل المال يدفعك للتركيز على تحسين أوضاعك المالية وتنجز بإعجاز.

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