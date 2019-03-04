ماذا يقول برجك لك اليوم الإثنين 4 مارس/آذار 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 4 مارس/آذار 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 4 مارس/آذار 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 4 مارس/آذار 2019:



الحمل 21 آذار – 20 نيسان

قد تصبح التسرع في اتخاذ اجراءات يقودها رئيس الساخنة الخاصة بك الخطأ الرئيسي الخاص بك اليوم. أقوى العواطف لأعلى تأثير مدمر على أمورك والعلاقات غير. مشاكل الحب قد تؤثر حياتك المهنية أو الوضع المالي.

الثور 21 نيسان- 20 أيار

برج الثور هو في ليوم واحد المجهدة. قد واجهت مقاومة أو غير متوقع بدوره شخص للأحداث. في بعض الحالات قد تتحول مرة أخرى: على سبيل المثال، قد اخترت أن نعود إلى الأدوات القديمة أو الأساليب. تنفيذ اجبك على الرغم من كل العقبات.

الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

سوف يخربش أن نتصرف على مسؤوليتهم الخاصة مع حماية الصفر. كن مستعدا للقتال العقبات. تجنب الانفعالية المفرطة والازعاج. المسائل المحلية (التجديد، والانتقال) قد يمنعك من التصرف القوة الكاملة. في مجال الأعمال التجارية عوامل مثل الأراضي أو تقاسم الموارد وكذلك معركة أحد الآراء موثوقة "قد يعقد الأمور.

السرطان 22 حزيران –22 تموز

سوف يخربش أن نتصرف على مسؤوليتهم الخاصة مع حماية الصفر. كن مستعدا للقتال العقبات. تجنب الانفعالية المفرطة والازعاج. المسائل المحلية (التجديد، والانتقال) قد يمنعك من التصرف القوة الكاملة. في مجال الأعمال التجارية عوامل مثل الأراضي أو تقاسم الموارد وكذلك معركة أحد الآراء موثوقة "قد يعقد الأمور.

الأسد 23 تموز – 22 آب

يوم 4 مارس 2015 الأسود قد تصل إلى مفاجآت غير سارة عند التعامل مع الأجانب، والأسرة البعيدة والشعب من السلطة الروحية. إذا كنت على أرض أجنبية، قد تواجه بعض المشاكل النابعة من القوانين والتقاليد المحلية (على سبيل المثال، وكسر قواعد المرور).

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

الحياة الحقيقية يمكن أن تدمر المخططات النظرية واضحة العذراء و. قد يواجه مهمة صعبة أو فشل مؤقت. عندما يتعلق الأمر حياتك المالية، هناك خطر لك أن يخسر الربح، وحتى تجد نفسك في الديون. ركزت العذارى على حياتهم الخاصة قد تعاني من الإجهاد سيئة (أ تفكك، على سبيل المثال).

الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

برج الميزان هو في لاختبار التوافق. إذا كنت قد تمر مرحلة التكيف مع شخصية شريك حياتك، واليوم سوف تحصل على رؤية أول نتائج ملحوظة من هذه العملية. إذا كنت غير قادر على إدارة الأمور معا، فإنه قد يكون راجعا إلى عدم توافق مزاجه أو بسبب مختلفة القيم، والعادات والآراء الحياة.

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

الحياة العقرب قد يكون معقدا بسبب النزاعات مع الناس في جميع أنحاء وبعض الصعوبات الفنية. احتمال ارتكاب خطأ أو اكتشاف قديمة هو الحصول على أعلى. فشل يمكن أن يكون بسبب حادث الخاص بك أو بسبب شخص آخر يطل على شيء.

القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

مطالب اليوم ثروة التي تدفع القوس لتفضل به. ومن المؤكد أن الزوج الثقة في حسن الحظ بحذر. خلاف ذلك، سوف تعاني من خسائر أو تفقد راحة البال. لديك فرص كبيرة للفوز في لعبة محفوفة بالمخاطر. ومع ذلك، عليك أن تحصل على شيء مجانا وينتهي دفع سعر مناسب للانتصار الخاص بك.

الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

لا يكون في عجلة لتغيير الوضع والسير مسارا مختلفا. سوف ظروف غير متوقعة تمنعك من تطوير وتيرة الصحيح منذ البداية - من خطر ارتكاب خطأ في وقت مبكر وتنتهي في طريق مسدود عالية.

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

ليس كل من توقعات الدلو "سيدرك إلى نقطة الإنطلاق. أنه سوف يكون أكثر صعوبة مما كنت اعتقد أن ننتقل من الأقوال إلى الأفعال. لديك التواصل ومن الدينامية والرغبة في معالجة الأمور في أقرب وقت ممكن قد تؤدي إلى تأثير معاكس.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

سوف تجلب نجوم الحوت من السماء إلى الأرض يوم 4 مارس 2015. وكلما كنت متوقع من نفسك والآخرين فإن أكبر خيبة أمل الخاص بك أن يكون. ليست هذه هي أسهل يوميا لرجال الأعمال والمستقلين وكذلك بالنسبة لأولئك الذين يقدمون لشخص أو المنصوص عليها.

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