ماذا يقول برجك لك اليوم الجمعة 8 مارس/آذار 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 8 مارس/آذار 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 8 مارس/آذار 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 8 مارس/آذار 2019:

الحمل 21 آذار – 20 نيسان

عزيزي برج الحمل، بإمكانك أن تحسّ بالحبّ، فطاقتك الرومانسية المغناطيسية تجذب المعجبين، إذا كان لديك اهتمام بالحبّ، فإنك ستكون ملفتاً للأنظار اليوم وستجد أن عيون جميع من حولك محملقة بك، لا تتردد باظهار حبك للآخرين الذين سيلتفون حولك تمتع بالحياة اليوم.

الثور 21 نيسان- 20 أيار

عزيزي برج الثور، الحب المفقود الذي كنت تبحث عنه منذ زمن بعيد ستجده اليوم، أنت في قمة نشاطك العاطفي والجميع يريد ان يراك بأحسن حال، في العمل هنالك خبر قد يغير من بعض الخطط التي كنت قد رسمتها لا تضايق وكن مرنا مع المتغيرات الجديدة .

الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، العمل يريد أن يأخذ منك وقتا اطول من الذي تخصصه له، عليك بذلك لأن هذه الفترة هي فترة نشاطك الذهبية والتي قد لا تتكرر كثيراً، ستجد الكثير من الامور السارة في العمل و التي ستجعل حياتك الاجتماعية وحتى العاطفية أفضل من السابق .

السرطان 22 حزيران –22 تموز

عزيزي برج السرطان، أنت بحاجة لبعض البصيرة، أعطِ اهتماماً اليوم لمن حولك. لا تصرف انتباهك بسهولة عن الأمور المحيطة بك، ولا تخرج عن الموضوع المطروق أمامك، قد يفاجئ من حولك بتركيزك المفاجئ، وقد تتفاجئ بسرعة تجاوبهم مع افكارك .

الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد، حرّك دماغك سريعاً. لقد حان الوقت لتتأمّل. ستتعلّم من خلال الملاحظة أكثر بكثير مما ستتعلمه بالاندماج في القضايا المطروحة، التروّي سيسمح لك برؤية بعض الروابط التي كنت غافلاً عنها. فقط لا تدع جلّ همك انهاء العمل بل كيف تنهيه بالشكل الامثل .

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، إن جوهر النجاح يكمن في فريق العمل. جد من يشاطرك الرّأي لإحراز التقدّم اليوم، تنقل علاقتك مع أشخاص اليوم من زملاء عمل إلى أصدقاء ربما، أو ربّما من أصدقاء إلى أكثر من أصدقاء. كن إيجابياً مع هذا التحول بقضاء بعض الوقت معهم بعيداً عن المكتب أو العمل.

الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، إحساسك بالأخلاق قد يكون معكّراً بعض الشيء ، كن حذراً وصريحاً إذا اقتضى الأمر،أنت تكره أن تكون شكاكاً بالآخرين لكن بعض الأمور تقول لك أن تختبر هذا الحافز وتتصرف بشكل أكثر حذراً، أنصت إلى هذا الصوت الخافت ولا تمانع من الحصول على بعض الأجوبة المباشرة .

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، أنت تتحرّك بسرعة كبيرة، لا يمكن أن يجاريك أحد. لا تنظر إلى الوراء ، فقط انطلق إلى الأمام، أنت لا تحب أن تخبر رئيسك في العمل أو زوجتك في البيت إلى أين تذهب، تكره سلطة الاستجواب وتحب الانطلاق دون أية قيود، لكن عليك أن لا تبالغ بذلك كثيراً .

القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

عزيزي برج القوس، الحذر واجب، لكن العمل أفضل. استخدم طاقتك لتحويل الأشياء من أفكار نظرية إلى واقع ملموس، إنك تعمل بجدّ، رغم ذلك تشعر كما لو أنّك لا تجني شيئاً. لا تفقد ثقتك بنفسك، فإن المشاريع الطويلة الأجل تحتاج إلى وقت أطول لتجني ثمارها. امنح نفسك مكافأة صغيرة بينما تنتظر المكافأة الأكبر .

الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، تعقلك سيخدمك كثيراً. كل ما تحتاجه هو وضع خطة منطقية. استخدم طريقتك في البحث وطوّر خطتك إلى مدى أبعد ، هذا ينطبق على مساعي العمل وأمور القلب على حد سواء. اجمع كمية أكبر من المعلومات قبل إجراء ذلك التعديل. التأني خير من العجلة عندما يكون الامر مهما .

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو، كن صبوراً ولا تستسلم للإغراء. لا تكن سريعاً جداً في القفز إلى تسلّق الأعالي. الآخرون لديهم الحق في آرائهم، وإذا أتقنت الاستماع بدلاً من أن تنهمر بالوصايا على من حولك ، فقد تسمع بعض الحكم المفيدة جداً، عليك ان تستفيد من تجارب الآخرين كي لا تقع في أخطائهم .

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، إركب الموجة! أنت مليء بالعاطفة والرومانسية اليوم، لذا انطلق قدماً. أنت مزاجي كثيراً اليوم ،فمرة هنا و مرة هناك ، وقد تبدو تصرفاتك جنوناً . خذ بعض الوقت لترتيب أفكارك و تطلعاتك .

توقعات الأبراج لشهر مارس/آذار 2019 من ماغي فرح