ماذا يقول برجك لك اليوم السبت 9 مارس/آذار 2019؟

توقعات الأبراج اليوم السبت 9 مارس/آذار 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا السبت 9 مارس/آذار 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 9 مارس/آذار 2019:

الحمل 21 آذار – 20 نيسان

عزيزي برج الحمل، كرمك الزائد وتضحياتك مصدر فخر، لكن بعضهم قد لا يستحق منك هذه المعاملة، أما عاطفياً قد لا تثق بأي كان والسبب هو تجاربك السابقة التي علمتك الحذر حتى من اقرب المقربين، أما صحياً تواظب على ما بدأته على صعيد الريجيم وتتحسن تدريجياً وتستعيد رشاقتك

الثور 21 نيسان- 20 أيار

عزيزي برج الثور، لا تتراجع أمام الضغوط الكبيرة لأنها لن تدوم طويلاً وستجد أنك المنتصر قريباً، أما عاطفياً عليك أن تكون أكثر طيبة مع الشريك، فهو لم يحاول يوماً أن يتعرض لك بالأذى، أما صحياً تقوم بجهد مضاعف يجعلك تعيش تحت وطأة هاجس التخلص من الأعباء الملقاة على عاتقك

الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، تحاول اليوم أن تحسن علاقتك برؤسائك في العمل وفتح صفحة جديدة معهم، أما عاطفياً: تعيد التفكير والنظر في علاقتك العاطفية وتطرح عدداً من التساؤلات حول هذه العلاقة صحياً: تبتعد قدر الإمكان عن المأكولات التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهنيات التي تضرك

توقعات الأبراج لشهر مارس/آذار 2019 من ماغي فرح

السرطان 22 حزيران –22 تموز

عزيزي برج السرطان، وعود بالجملة في شتى المجالات وهذا يخلق مزيداً من الديناميكية فتزيد ثقتك بنفسك، أما عاطفياً يتجمع الأصدقاء حولك لمساعدتك على تجاوز خلافاتك مع الشريك، لكن هذا الامر يواجه بعض الصعوبات، أما صحياً قد تكون منزعجاً من الإرشادات الغذائية التي عليك اتباعها، لكنك تتكيف مع هذا الواقع

الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد، إذا أردت تبديل موقفك في العمل، حاول بذل المزيد من الجهد في الأيام القليلة المقبلة أما عاطفياً عليك أن تكون رحب الصدر مع الشريك، وغضّ النظر عن تجاوزاته إذا كانت غير متعمدة، أما صحياً كن حريصاً على صحتك وابذل كل ما في وسعك لتبقى سليماً معافى

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، يُساهم الحظ في تنشيط الحياة المهنية، وتنشط الاتصالات مع الأصدقاء والزملاء والجمعيات والمؤسسات، أما عاطفياً ما كنت تتوقعه من الشريك لن يتحقق مئة في المئة، فضطر إلى مضاعفة بذل جهودك، أما صحياً أنت عاشق للملذات وتعطي الكثير، لكن صحتك تستحق منك أن توليها الاهتمام الكافي

الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق أهدافك، وهذا يعود عليك بالفائدة في المجالات المادية والمعنوية كافة، أما عاطفياً بعض تصرّفات الشريك تثير حفيظتك، لكنه يقوم بها للفت انتباهك، أما صحياً تقاوم كسلك وخمولك وتنطلق في نشاط رياضي تعرف أنه الوحيد القادر على مساعدتك صحياً

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، لا تقحم نفسك في شؤون الآخرين، فذلك يسبب لك بعض الخلافات مع الزملاء، أما عاطفياً خلافات مع الشريك على أولويات البيت ، لكن الامر بسيط ولا يستحق الذكر، أما صحياً لا تبالغ في هواجسك، فالحياة لا تستحق أن نقلق على أمور تزيد الوضع الصحي اضطراباً.

القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

عزيزي برج القوس، أنت مدعو إلى عدم إهمال دراسة أي تفصيل يتعلق بالمسألة التي تعمل عليها حالياً والتي يمكنها أن تعود عليك بالربح الوفير، أما عاطفياً يوم مميز تشعر من خلاله أنك أنجزت الكثير من المطلوب منك على الصعيد العاطفي، أما صحياً تحاول تحقيق رغبتك في الحصول على جسم رشيق، لكن الأمر يتطلب إرادة قوية والحد من شهيتك

الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، لا تتردّد في الدفاع عن حقك، باستطاعتك أن تكون محط الأنظار، وتفرح لتأييد ما يمهد لمشروع مهني جيد، أما عاطفياً الأوضاع العاطفية على افضل ما يرام، استفد من هذا الوضع على أفضل ما يرام، أما صحياً الوضعان المهني والعاطفي يتركان أثراً طيباً على وضعك الصحي، وتبدو ممتلئاً نشاطاً وحيوية

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو، أجواء العمل الجيدة ضرورية، ذلك بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح، أما عاطفياً لا تعامل الشريك بجفاء فالتطورات كثيرة في العلاقة بينكما وخصوصاً بعد الأجواء الإيجابية السائدة حالياً، أما صحياً تنتقد الآخرين على تخاذلهم في ممارسة الرياضة، ولا تقوم أنت بما هو مطلوب منك على هذا الصعيد.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريباً، أما عاطفياً تتحسّن العلاقة بالشريك وتعود إلى مجراها الطبيعي، بعد الاختلاف في وجهات النظر بينكما أخيراً، أما صحياً خيبات الأمل المتلاحقة قد تصيبك بنوع من الإحباط يمكن أن يعقبه تراجع في الوضع الصحي

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