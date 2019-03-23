ماذا يقول برجك لك اليوم الأحد 24 مارس/آذار 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الأحد 24 مارس/آذار 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 24 مارس/آذار 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 24 مارس/آذار 2019:

الحمل 21 آذار – 20 نيسان

تحديد اليوم والأكباش العملية قادرة على التخطيط مستقبلهم وتحمل المسؤولية عن أفعالهم سوف تنجح. في محاولة لإقناع مديرك أنه من أجل العمل بكفاءة تحتاج ظروف العمل المختلفة. هذا هو عندما موهبتك سوف يلمع وستقوم الشركة أرباحاً ضخمة.

الثور 21 نيسان- 20 أيار

النهج التقليدي هو الأكثر فعالية اليوم والثور يفهم ذلك جيدًا. حاول استخدام أساليب القياسية والحس السليم الأساسية؛ في النزاعات أبدا تحيد عن ما هو قانوني. أيضا، أن تكون أكثر ثقة بالنفس ونناشد تجربتك الشخصية والحدس.

الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

الانتقال الى المستقبل الذي هو مرغوب جدا لالجوزاء يتم حظر مؤقتا من مشاكل من الماضي. قد تكون هذه الديون غير المدفوعة أو الخلافات العالقة. قد تضطر إلى القيام ببعض الأعمال الورقية أو الذهاب إلى مصلحة الضرائب.

السرطان 22 حزيران –22 تموز

مصالح السرطان قد تتعارض مع احتياجات الشخص الآخر أو قواعد الفريق. سوف يخربش يمكن الاعتماد على الآخرين يجدون أنفسهم في وضع أصعب. لا تكون عاطفية جدا أو الخوف. إذا لزم الأمر، ومن المؤكد أن الجمع بين الدبلوماسية والتوازن مع الحزم.

الأسد 23 تموز – 22 آب

نجوم عرض ليو للحصول من السماء العودة إلى الأرض، والحصول على حقيقي وبدء العمل على خطط جديدة. يمكن أن تشتبك رغباتكم مع الواقع القاسي تكون مؤلمة جدا إذا كنت غير مستعد للعمل والكفاح من الصعوبات.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

وتدعو الحياة لنهج جديد في الحب والصداقة في 24 مارس 2015 وكذلك على العمل والإبداع. ربما، سوف تتأثر سبيل المثال جريئة لشخص ما أو المكالمة. ومع ذلك، لا يمكنك تغيير جذري التفضيلات الخاصة بك والتي قد تسبب الإجهاد.

الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

سوف الميزان يجب أن تصبح على درجة الماجستير من الاستراتيجيات بعمق تحليل لها في كل خطوة. فقط بهذه الطريقة سوف تكون قادرة على حل مشاكل جديدة بما فيها المحلية بنجاح.

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

يكون يوم جيد للالعقارب نظرا لحسن الحظ والتي تبصر، سراية ومعرفة متى لمتابعة الشعور الغريزي الخاصة بهم. فإنه سوف يكون من السهل بالنسبة لك لايجاد المعلومات المطلوبة واختيار الأشخاص المناسبين للتفاعل معها.

القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

الشؤون القوس، خاصة المالية، هي في حاجة إلى نهج حكيم. عند الذهاب للتسوق، والتفكير في قائمة البنود ذات الأولوية و لا تسمح لنفسك أن تحيد عن ذلك. خلاف ذلك، قد لا يكون لديك ما يكفي من المال حتى بالنسبة للأساسيات.

الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

يكون حازماً في ما يهم لك. ربما، سيكون لديك للذهاب من خلال أزمة أخرى في العلاقات الخاصة بك. تبقي عواطفك سرا، لا تدع أي شخص لعب على نقاط الضعف الطبيعية الخاصة بك.

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

أهم الأحداث لحاملي المياه تتكشف في السرية أو لديهم سياق مفيد لهم. ربما، سيكون لديك للتضحية وقتك، والحرية، والمال أو الصحة لشخص آخر. بدلا من الشؤون الشخصية الخاصة بك، قد يكون لديك للمساعدة في حل مشاكل الفريق.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

العمل على تبصر الخاص بك ومحاولة التفكير الاستراتيجي. الحلم الحوت قد تستخدم لمسة من الواقعية وأسماك عملية تحديد قد تجد أنه من المفيد اللجوء إلى خيالهم. والحق في الجمع بين اثنين تمكنك من تشكيل اليمنى صورة المستقبل.

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