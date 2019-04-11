ماذا يقول برجك لك اليوم الجمعة 12 نيسان/أبريل 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 12 نيسان/أبريل 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 12 نيسان/أبريل 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 12 نيسان/أبريل 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، كفى استهزاء بالآخرين، وقلل من ثرثرتك، فقد تجلب لك المشاكل، وبخاصة في فترتي الصباح والظهيرة. أعمال كثيرة تنتظرك على مكتبك، فسارع إلى تنفيذها قبل أن تسأل عنها من قبل مديرك، يوم ناجح، وبخاصة بعد السابعة والنصف مساء.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، الفلك ما يزال إلى جانبك يا عزيزي، وبخاصة في فترة النهار، حيث ما يزال بإمكانك تنفيذ ما تريد وإطلاق المبادرات وتوقيع العقود، فكل هذا سيجني لك أرباحاً، وبخاصة لمواليد 16 إلى 20 أيار (مايو).

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، معاناتك قاربت على الانتهاء، لكن عليك بالصبر خلال فترة الصباح وحتى بعد الظهر، فما تزال المشاكل تحوم حولك، ومزاجك ليس بصافٍ، حافظ على هدوئك عند مواجهة مع أحد الأشخاص في العمل، ولا تكن متسرعاً في حكمك عليه، تخف حدة هذه الظروف في المساء، مع بقاء مزاجك متعكراً.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، شخصيتك قوية وتسيطر على كل الأمور بحياتك، وبخاصة العملية منها، في النهار تضع النقاط على الحروف، وتكون أكثر شجاعة في عرض موقفك والدفاع عن نفسك، يوم يعطيك نقاطا لدعم وضعك العملي.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، اليوم يضم الكثير من الأحداث التي ستترك فيك أثراً لن تنساه، فهذا يوم الاكتشافات والحسابات القديمة. يختلف تقديرك للعديد من الأمور حولك، وبخاصة تجاه الآخرين، احذر من النقاشات العائلية أن تتطور إلى فرقة أو نزاعات.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، هذا يوم الندم، فأنت تكتشف أنك ارتكبت أخطاء لم تكن تتوقع نتائجها بهذا الشكل. فكل دقيقة وساعة من هذا اليوم تحمل مفاجآت ليست بجيدة، وبخاصة في فترة ما بعد الظهر. في المساء قد يكون لديك بعض المواعيد، لكنها قد تلغى جميعها وتبقى في البيت بدون حراك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، يوم من الأيام العملية أيضاً، فأنت تنهمك بتسوية أعمالك ودعمها. رجال الأعمال والتجار من هذا البرج سيكون لهم ضربات حظ موفقة، ولديهم تقدم ملحوظ، ويكونون به سعداء.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، من المؤكد أنه النهار الأطول بحياتك، فأنت تشعر أن عقارب الساعة لا تمشي. قد تواجهك المشاكل ومناوشات في مجال العمل في فترتي الصباح والظهيرة. لكن الأمور تبدأ بالتحسن في فترتي ما بعد الظهر والمساء، وتبدأ الغيوم بالانقشاع.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، حضر نفسك يا عزيزي للقيام بالعديد من الأعمال والاجتماعات، فمنذ الصباح وأنت تذهب من مكان إلى آخر ومقعدك لن تجلس عليه كثيراً. طلتك الجميلة لها أثر كبير في التأثير على رأي الآخرين بأقوالك وآرائك، فاستغل هذا النهار جيداً قبل أن ينقلب عليك في المساء، لأن الأمور عندئذٍ لن تكون بصالحك.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، ما يزال الحظ يدعمك يا صديقي الجدي ومنذ الصباح لتفعل ما تريد، شعبيتك ما تزال في أوجها، فاستغلها لتتقرب من الناس حولك، خبر جيد في الظهيرة قد يصل مواليد 15 إلى 19 كانون الثاني (يناير). المساء لن يكون سهلاً عليك، بل هنالك مناوشات بينك وبين من تحب سببها أنت فاختصر الموضوع ولبّ دعوة قد تصلك من أحد أصدقائك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، كثير من مواليد الدلو لن يحبذوا هذا اليوم، الذي يبدو لهم غامضاً وليس لديهم القدرة على تمييز الجيد من السيئ، فعليك بالتفكير جيداً بما تفعله، ولا تدع جرأتك وتهورك يحملانك لفعل الخطأ. يوم به كثير من المفاجآت كسابقه، وبخاصة في فترة الظهيرة، المساء جيد جداً ويحمل كثيراً من الأخبار والأمور السارة.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، تفكر كثيراً وبعينيك أكثر من سؤال تترجمها إلى سكوت وسماع ما يقوله الآخرون. لن تكون هنالك إجابة بالكلمات، فأنت فقط تهز رأسك بالإيجاب أو النفي لكثرة ما عندك من عمل وبخاصة في فترتي الصباح والظهيرة. احذر من توعك صحي في المساء.