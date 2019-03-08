مواليد هذه الأبراج يمتلكون حسًا فنيًا مميزًا

– برج الميزان:

مولود برج الميزان يمتلك حسًا فنيًا وموهبة كبيرة، إلى جانب اجتهاده الكبير، فهو ربما لم يكن الأفضل ولكن يسعى لأن يقدم أفضل ما لديه.

فهذا المولود يمتلك الإبداع والطموح الذي يجعله يرسم في خياله سريعًا أي مشروع جديد لديه، وهو لا يزال مجرد فكرة.

– برج الأسد:

3 أبراج لا يجيدون حرفة مواجهة صراعات الحياة

مولود برج الأسد ليس فقط موهوب بل هو الأفضل، فهو واحد من أكثر الأبراج التي تمتلك جانبًا فنيًا في شخصيتها وقدرة عالية على تقديم هذه الموهبة في أبهى صورها.

هذا المولود رُزق بعين فنية تجعله يتذوق كل ما هو جديد، ويعرف ما عليه القيام به للإبداع أو تجديد أي شيء، فهذا البرج ليس فقط النجم في كل مكان، بل أيضا أعماله الفنية تلمع في أي مكان يتواجد فيه.

– برج الثور:

بينما نجد لدى مولود الثور مواهب متعددة، فنادرًا ما ستجد أحد مواليد هذا البرج يمتلك موهبة واحدة بل على الاقل ستجد لديه اثنتين، فالحياة بالنسبة له هي قطعة فنية في حد ذاتها، عليه أن يعمل ليخرج أفضل ما فيها.

مواليد برج الثور متذوقون جيدون للفن، ومقدمون جيدون له أيضًا، لأنهم يحبون الفن في كل صوره وأشكاله.