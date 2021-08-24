اربطوا الأحزمة واستعدوا لجولة هليكوبتر العلا‎‎

بينما تستعد لمشاهدة العلا من الأعلى مع جولة الهليكوبتر التي تستغرق 30 دقيقة مع المرشد ستأخذك رحلتك المبهجة فوق أشهر سبعة معالم وأماكن تراثية في العلا.

حان وقت رؤية جمال العلا من الأعلى!

سيكون أولها جبل الفيل الضخم (صخرة الفيل) أشهر تكوين صخري جيولوجي طبيعي في العلا.

بعد ذلك، نتوجه إلى الحِجر أحد أهم مواقع التراث العالمي لليونسكو والعاصمة الجنوبية للحضارة النبطية، بمدافنها القديمة المنحوتة بعمق في الصخور الحمراء والذهبية هناك سترى أحد القطارات الأخيرة لسكة حديد الحجاز.

سنتجه بعدها نحو الغرب ، وخلال الرحلة ، سترى قاعة مرايا، حاملة لقب أكبر مبنى عاكس في العالم من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تعكس الشمس إلى السماء ، متلألئًة مثل الماس في الصحراء.

بينما يتجه الطيار جنوبًا ويأخذك فوق المواقع التراثية الثلاثة الأخرى الأكثر أهمية في العلا، جبل عكمة (المكتبة المفتوحة في الهواء الطلق) ثم بعد ذلك دادان (عاصمة مملكتي دادان ولحيان) وأخيراً فوق بلدة العلا القديمة (مدينة القرون الوسطى في القرن الثاني عشر).

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