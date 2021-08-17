استمتع بالسباحة الممتعة وتناول الطعام المميز هذا الصيف في فندق تماني مارينا‎‎

بيان صحفي

الشيء الوحيد الذي يناسبك ليوم من الاسترخاء في المسبح هو قائمة طعام لذيذة تكملها. يقدم فندق تماني مارينا باقة نهارية مثالية هذا الصيف.

يقع فندق تماني مارينا في قلب مرسى دبي، وهو مكان لا مثيل له. يجمع الفندق بين كرم الضيافة والأجواء الفسيحة ويقدم باقة مناسبة للعائلات بأسعارمعقولة لك ولأحبائك للاستمتاع بها. تمتع بالمناظر الخلابة لأفق المدينة أثناء الاسترخاء في المياه الزرقاء قبل التوجه إلى كافيه سوسايتى، وهو مطعمالفندق المصمم على طراز العشرينات.

استمتع بـقائمتنا المميزة بما في ذلك سلطة الخرشوف والأفوكادو، والروبيان تيمبورا، وفيليه مينون ، وطبق البايلا المستوحاة من البحر الأبيضالمتوسط ، والباستا ، والبيتزا ، اللازانيا وأكثر من لتضمن لك وجبة لذيذة وشهية بعد حمام السباحة!

تمتع بالسباحة في حمام السباحة الخاص بالفندق وعرض الغذاء مقابل 85 درهمًا إماراتيًا فقط للفرد في أيام الأسبوع. يمكنك أيضا التخطيط لعطلة نهايةأسبوع رائعة مع أصدقائك والاستمتاع بالدخول إلى المسبح مع غداء مقابل 120 درهمًا إماراتيًا للفرد. سيتوفر خصم خاص بنسبة 50٪ للأطفال حتىسن 12 عامًا.

للحجز في فندق تماني ، يرجى الاتصال على 3888 318 4 971 + أو إرسال البريد الإلكتروني على sales@tamanimarina.ae

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