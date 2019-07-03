اصنعيه بنفسك: شراب منزلي يضمن لك نوم جيد

هل تجد صعوبة في الحصول على نوم جيد؟ البقاء مستيقظا لعدة ليال بلا نوم سيجعلك تبدو متعبا في اليوم التالي؟ وقد تكون مصابا باضطرابات النوم.

عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم ، فإنك تخاطر بالاصابة بأكثر من مجرد شعور عابر بالتعب. يمكن أن تزيد أنماط النوم غير السليمة من مستويات التوتر ، وتجعلك أكثر عرضة لزيادة الوزن وتعرضك لخطر اضطرابات نمط الحياة الأخرى أيضًا. ومع ذلك ، فإن علاج النوم الجيد أسهل من القيام به.

جرب ممارسة تقنيات الاسترخاء والتأمل والانخراط في الأنشطة التي تساعد على استرخاء جسمك وتجلب النعاس. هناك أيضًا بعض الاعشاب التي تعمل من الداخل للتخلص من إجهاد جسمك. ولهذا السبب فأن الكثير من الناس لديهم عادة شرب الشاي العشبي والمشروبات الدافئة.

شاي عشبي لعلاج مشكلة الارق:

يحاكي هذا الشاي والذي يحتوي على بهارات التقليدية هرمون النوم في الجسم ، المعروف باسم الميلاتونين والذي يساعدك على الاسترخاء بعد يوم حافل. يحتوي هذا الشاي على جوزة الطيب وبذور الشمر والقرفة.

كيفية تحضيرها:

في وعاء على النار يضاف كوب من الماء.

-فقط عندما يبدأ بالغليان ، تضاف القرفة المطحونة جيدًا وبذور جوزة الطيب والشمر.

- دع المزيج يغلي جيدًا ثم خفض الحرارة.

بمجرد أن يبرد ، ارتشف هذا المشروب ببطء قبل الذهاب إلى الفراش. يحتوي هذا المشروب على الكثير من الفلافونويدات ومضادات الأكسدة التي تساعد على استرخاء الأعصاب وتهدئتها.

تعمل بذور الشمر ، وهي العنصر الأكثر أهمية في هذا المشروب ، على إرخاء العضلات وتستخدم تقليديا لمحاربة الأرق.

جوزة الطيب ، مكون أساسي آخر يحتوي أيضًا على مادة كيميائية تدعى "تريميسترين" ، والتي تحفز الميلاتونين ولها خصائص علاجية للجسم. بالنسبة لكثير من الأطفال الذين يصابون بالاضطراب ولديهم صعوبة في النوم ، يتم استخدام جوزة الطيب على نطاق واسع.