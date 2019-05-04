الآداب العامة لشهر رمضان لغير المسلمين 

رمضان هو أهم وقت في السنة بالنسبة للمسلمين، فهو شهر روحاني يتم فيه التخلي عن شهوة الطعام والشراب، ويتميز بالتأمل الداخلي ومراجعة النفس والشعور مع الآخرين الأقل حظاً. ونظرًا لأن الإسلام هو الدين الرسمي في أغلب الدول العربية، فإن أغلب عواصم هذه الدول تتزين خلال هذا الموسم، مما يمنح الزائرين تجربة ثقافية فريدة. لذلك إذا كنت غير مسلم وتزور دولة مسلمة في هذا الشهر فمن الأفضل أن تتعرف على الآداب العامة لشهر رمضان حتى تعيش التجربة على أكمل وجه.

ما هو الصيام؟

يعد الصيام خلال النهار جزءا مهما من رمضان، وهو باختصار الامتناع عن تناول جميع الأطعمة والمشروبات والتدخين خلال ساعات النهار. وتصبح وجبة الإفطار المسائية هي الوجبة الأولى التي يتناولها المسلمون وموعدها غروب الشمس. إذا كنت ترغب في تجربة الصيام فينصح بالقيام بذلك تدريجيا، لا تتوقف فجاءة عن تناول الطعام والشراب بل قم بذلك على فترات اليوم الأول توقف عن الاكل والشرب من الساعة 7 حتى الساعة 12 ثم قم بإضافة الساعات حسب قدرتك ولا تجهد نفسك، اغلب المسلمين يتم تدريبهم في سن صغيرة بنفس الطريقة حتى يعتاد الجسم على الصيام.

التحية في رمضان

خلال هذا الشهر من المحبب أن تقوم بتحية الناس بعبارات مثل رمضان كريم أو رمضان مبارك! وإذا تمت دعوتك من قبل شخص مسلم لتناول الإفطار في منزله، فإنه من التهذيب قبول الدعوة، فهي طريقة رائعة لتجربة الثقافة الاسلامية، خذ علبة من التمر كهدية. التمور هي الطريقة التقليدية لانهاء الصيام.

اختيار الملابس المحتشمة

من الآداب العامة خلال رمضان أيضا، ارتداء ملابس محتشمة في الاماكن العامة. وتجنب ارتداء الملابس الضيقة وثياب البحر إلا في الأماكن المخصصة. وهي فرصة رائعة لتجربة الأزياء الشعبية الفضفاضة والمريحة.

عمل الخير

تعد أعمال الخير ركيزة من الركائز الأساسية في رمضان. لذلك حاول الاشتراك والمساهمة في العديد من الأحداث لجمع التبرعات والخيرية التي يتم تنظيمها خلال الشهر. يمكنك التبرع بمبلغ صغير أو ثياب جديدة للفقراء أو توزيع الطعام.

تعرف على الثقافة المحلية

قم بزيارة المساجد والمتاحف الإسلامية المخصصة للسياح والزائرين للتعرف أكثر على طبيعة العبادات في الإسلام لتزيد من مخزونك الثقافية.

