مواليد هذه الأبراج يصعب عليهم التأقلم مع تلقي الاوامر

يصعب على مواليد بعض الأبراج التأقلم مع تلقي الأوامر، فهم لا يحبون أن توجه لهم الملاحظات والأوامر.

وتتمثل هذه الأبراج في:

- برج السرطان: يعرف مولود برج السرطان برفضه التام لتلقي الأوامر، ويجب التكلم معه من خلال اختيار الكلمات المناسبة والأسلوب الجيد في الحديث. وبالرغم من طيبة قلبه، فهو عنيد جداً ولا يستطيع بسهولة تنفيذ أوامر الآخرين.

- برج الأسد: يتمتع مولود برج الأسد بشخصية قوية لا تحب تلقي الأوامر أو فرض الآراء المعاكسة عليه. يصعب عليه التصرف بحسب إرشادات الشخص الآخر ويفضل أسلوب التفاوض بدلاً من الأوامر.

- برج العذراء: يعرف مولود هذا البرج بعدم قدرته على تلقي الأوامر خاصةً من مسؤول أو مدير، فطريقة تعامل الزملاء في ما بينهم من أساسيات حياته الاجتماعية والمهنية، ويرفض إتباع الأوامر ويغضب سريعاً عندما لا يسمع الآخرون رأيه ولا يعملون به.