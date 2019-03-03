الأحداث الفلكية شهر مارس 2019 لجميع الأبراج من سحر علي

آذار هو الشهر الثالث (3) من شهور السنة الميلادية حسب الأسماء العربية الفصحى الواردة في المعاجم العربية، وحسب الأسماء السريانية المستعملة في المشرق العربي. يقابله في التسمية الغربية شهر مارس.

ستتحدث اليوم عالمة الفلك والأبراج "سحر علي" عن الأحداث الفلكية شهر مارس 2019 لجميع الأبراج،أرجو لكم الاستفادة منه، وأتمنى لكم حياة سعيدة ومستقرة، ولمتابعة المزيد من فيديوهات عالم الفلك اضغط هنا.

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