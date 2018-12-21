البكتيريا الأنفية تساعد الأطفال على التعافي من نزلات البرد

خلصت دراسة طبية إلى أن الأطفال الذين يولدون بمجموعة متنوعة من البكتيريا في أنوفهم يتعافون بسرعة من أول نزلة برد يصابون بها ويأمل الأطباء أن تساعد هذه النتائج في مكافحة نزلات البرد.

وقال الدكتور رونالد بي نيومان من مستشفى الأطفال الجامعية في بازل: إن الجهاز التنفسي يعد موطنا لمجموعة واسعة من البكتيريا ونحن بدأنا نفهم بأن أنواع وعدد البكتيريا يمكن أن تؤثر في صحتنا التنفسية”.

وارتكزت نتائج الدراسة على نتائج مسحات مأخوذة من 167 طفلاً.

وقام العلماء بتحليل المسحات واختبار وجود فيروسات الجهاز التنفسي من بينها فيروسات نزلات البرد وأنواع وأعداد البكتيريا المختلفة.

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ودرس العلماء العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر في صحة الجهاز التنفسي بما في ذلك الوقت من العام وعمر الطفل عند الإصابة بنزلة البرد الأولى له وإن كان له أشقاء أو يذهب لدور الحضانة وإن كان يتعرض بانتظام لدخان السجائر.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الأطفال الذين ليس لديهم بكتيريا أكثر يتعافون بشكل أبطأ.

وكانت دراسات طبية سابقة أظهرت وجود صلة مماثلة بين البكتيريا الموجودة في هذه المجموعات البكتيرية وتطور أمراض الجهاز التنفسي في مرحلة البلوغ.