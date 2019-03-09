بخطوات بسيطة يمكنكٍ الاستعداد لاستقبال طفلك الأول



السرير: شراء السرير والأغطية والديكورات المناسبة للغرفة خطوة تحضيرية هامة لبناء عالم الطفل الصغير، قد تؤجلين بعض الأمور الخاصة بالديكور إذا لم يكن جنس المولود معروفاً، لكن السرير المناسب والمرتبة وأغطية السرير خطوة أولى ضرورية.

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زجاجات الحليب: تسعى كل أم إلى تغذية طفلها من حليب الثدي حصرياً خلال أول 6 أشهر حسب التوصيات، لكنك ستحتاجين شفاطة حليب الثدي، وزجاجات للرضاعة، وأداة تعقيم الزجاجات بغض النظر عن نوع الرضاعة التي ستغذى عليها المولود.



الملابس: سيحتاج الطفل ملابس من مقاس البداية، تتضمن القمصان الداخلية، والخارجية، والأغطية المناسبة للخروج خارج المنزل مع الحذاء وغطاء الرأس.



الدمى: يبدأ الصغير بدمى صغيرة واضحة الملامح تحتوي ألوانها على الأبيض والأسود، وتكون مصنوعة من القماش ليضعها في فمه كعضاضة، ويمكن غسلها وتطهيرها بسهولة.



الحفاضات: منذ البداية ستحتاجين إلى تخزين كمية كافية من الحفاضات المناسبة لمقاس المولود الصغير.