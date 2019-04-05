كيفية التخلص من رائحة القدم الكريهة

يعاني كثيرين من الجلد الميت ورائحة القدم الكريهة، نتيجة ارتداء الحذاء لفترات طويلة

يعاني كثيرين من الجلد الميت ورائحة القدم الكريهة، نتيجة ارتداء الحذاء لفترات طويلة وعدم الاهتمام بنظافتها وبالتالي تسبب في تواجد البكتيريا بين الأصابع والأظافر.

يمكنك الاعتماد على الوصفات الطبيعية كالثوم وزيت الزيتون، للتخلص من البكتيريا المسببة للروائح الكريهة، إذ يعتبر الثوم من المضادات الحيوية التي تساعد بشكل كبير على قتل البكتيريا، وزيت الزيتون للتخلص من تشققات الجلد والحصول على قدم ناعمة.

وفيما يلي، يستعرض لكم" لايف ستايل مصراوي" وصفة الثوم وزيت الزيتون الطبيعية للتخلص من رائحة القدم الكريهة، بحسب ما جاء في مجلة Stylish الأمريكي، في السطور التالية:

1-يفرم الثوم لقطع صغيرة ثم يوضع عليها القليل من زيت الزيتون ويقلب الخليط جيدًا.

2-ضع الخليط على القدم لمدة 15 دقيقة.

3- ضع قدمك في وعاء ملئ بالماء الساخن مع وضع القليل من الشامبو للتخلص من الرائحة.

4-ينصح باستخدام تلك الوصفة لمدة ثلاث أسابيع للتخلص من تلك البكتيريا.

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