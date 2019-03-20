ارشادات تحمي جسمك من الجفاف عند الصوم

خلال فترة الصوم هناك عدة طرق لتفادي الجفاف

يُعرّف الماء على أنّه مادة ضرورية من أجل بقاء الفرد على قيد الحياة، بحيث تشكّل المياه 70% من مكونات الجسم و85% من الدماغ. وبالتالي، تعدّ عنصرا أساسياً للحفاظ على معدلها الطبيعي في الجسم من أجل تجنّب جفاف الجسم. وخلال فترة الصوم، لا يحصل الجسم على الكمية المعتادة من المياه التي تساعده في القيام بوظائفه. لذا، وفي هذا الإطار، شددت اختصاصية التغذية جويل فرحة في حديث لـ"النهار" على "أهمية مراقبة كمية المياه التي يشربها الفرد، للمحافظة على الكمية المناسبة للجسم وعدم خسارتها".

فوائد المياه

- تعزز وظائف أعضاء الجسم وعمل الدماغ

-تحافظ على درجة الحرارة الطبيعية للجسم

-تحافظ على صحة الكلى

-تسهل عملية الهضم

-تمنع الجفاف

-تغذي البشرة

طرق تفادي الجفاف

وخلال فترة الصوم، لفتت إلى طرق عدّة يجب على الفرد اتباعها لتفادي الجفاف، أبرزها:

-الابتعاد عن المشروبات الغازية أو العصير الاصطناعي

-عدم ممارسة الرياضة القوية أثناء الصوم واستبدالها برياضة المشي الخفيف

-تجنب شرب مشروبات الكافيين كالقهوة والشاي لأنها تمتص المياه من الجسم

- عدم شرب المياه دفعة واحدة لأن الجسم لا يستوعب هذه الكمية

-تجنب تناول المأكولات الغنية بالملح

هناك مجموعة من الأطعمة الغنية بالماء من أجل ترطيب الجسم خلال ساعات الصوم، أبرزها:

-تناول اللبن والحليب ومشتقاتهما

-تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من المياه كالعنب والبطيخ التفاح والخيار

-تناول الحساء

-إضافة السلطات على نظامهم الغذائي

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