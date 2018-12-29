الحصيات الكلوية التي تجبر المريض لمراجعة الطبيب!

قد يكون هناك ألم شديد بالخاصرة وتنتشر للمنطقة السفلية من البطن (shutterstock.com)

تختلف الحصيات الكلوية بحسب الحجم حيث قد تكون حصيات صغيرة الحجم أو قد تكون كبيرة وتملأ كامل الحويضة.

عادة تجبر الحصيات الكلوية المريض على مراجعة الطبيب عدة مرات.

الأعراض:

1-قد تكون لا عرضية (بدون أعراض) ولاسيما الكبيرة منها التي تكون ثابتة في مكانها لا تسبب أي ألم عند الحركة.

2-قد يكون هناك ألم شديد بالخاصرة وتنتشر للمنطقة السفلية من البطن والأعضاء التناسلية و الوجه الأنسي للفخذ.

3-قد يستمر الألم عدة ساعات أو قد يكون دقائق على شكل هجمات مع صعوبة في التبول في بعض الحالات.

4-قد يترافق مع الألم اقياء وغثيان.

حصوات الكلى: الأعراض، العوامل التي تزيد من الإصابة به، والعلاج!

الأسباب:

1-قد يكون السبب هو قلة شرب الماء وبالتالي نقص الحجم البولي بسبب التجفاف وبالتالي المواد التي عادة تنحل بالبول للإطراح تترسب وتشكل حصيات.

2-حمية غذائية عالية البروتينات و الصوديوم.

3-زيادة اطراح الكالسيوم في البول بالتالي يجب تجنب فيتامين D الذي يزيد امتصاص الكالسيوم واطراحه عن طريق الجهاز البولي

ملاحظة: لا تسبب الحصيات الكلوية ارتفاع الحرارة.

الخيارات العلاجية في الحصيات الكلوية:

1-اذا كانت الحصاة متشكلة في الكلية أو الحالب: يتم تفجيرها عن طريق الأمواج الفوق صوتية.

2-اذا كانت الحصاة متشكلة في المثانة: يتم التفتيت بواسطة التنظير المثاني واذا كانت كبيرة يتم استئصال الحصاة.

نصائح وإجراءات عامة:

1-شرب كميات كبيرة جدا من الماء يوميا مايعادل 3 – 4 ليتر يوميا.

2-يجب ضبط كمية الصويوم في الوارد الغذائي.

3-يجب ضبط كمية البروتين أيضا في الوارد الغذائي.

4-حمية قليلة من الأوكزلات لان الأوكزالات تشكل مع الكالسيوم بلورات أوكزالات الكالسيوم، تعتبر الأغذية الغنية بالأوكزالات هي السبانخ والشوكولا واللحوم.

5-دوائيا : مدرات مثل مدرات تيازيدية.

ملاحظة: يجب تجنب مستحضرات فيتامين D التي تزيد من امتصاص الكالسيوم واطراحه.