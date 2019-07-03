الحمل أبرزها.. أصحاب هذه الأبراج يفكرون في مليون شيء بنفس التوقيت

يقع الكثير منا في فخ تزاحم الأفكار وانشغال الذهن بالعديد من الأمور، بالإضافة إلى الإفراط في التفكير بشأن أمر ما، وفي حين أن هذه مشكلة مؤرقة ومزعجة، إلا أنه وفقا لخبراء مجلة "يورتانغو" هناك بعض الأشخاص دائمًا ما يفكرون بملايين الأشياء في آن واحد دون اراحة ذهنهم، مثل أصحاب الأبراج التالية:

الحمل

يتصدر الحمل هذه القائمة، وذلك لأنه دائمًا ما يكون جدول أعماله مزدحمًا وينفذ عدة مهام في نفس الوقت، وبالنسبة إليه لا يوجد ما يوصف بوقت الاسترخاء، لأنه حتى في وقت راحته يفكر بمئات الأشياء في آن واحد دون اراحة ذهنه.

الجوزاء

يعاني برج الجوزاء معظم الوقت من مشاكل صحية وخاصة في النوم، وذلك نتيجة لانشغال ذهنه الدائم، وتفكيره بالكثير من الأمور في نفس الوقت، مما يجعله مشوش الذهن، خاصة أنه دائمًا ما يكون على عجلة من أمره.

الحوت

تميز برج الحوت بإبداع هائل، يجعل ذهنه مليئًا بالأفكار طوال الوقت مع عدم توافر إمكانية تنفيذ جميعها، مما يضعه في نفس الدوامة من الأفكار التي لا تنتهي وينشغل ذهنه بها في نفس الوقت.

القوس

يعرف القوس بحبه للمغامرة والسفر، وحبه للدخول في مغامرات وتجربة ما هو جديد ومثير، يجعل ذهنه مزدحمًا بمئات الأفكار والخطط المتنوعة، وسعي القوس لتحقيق خططه تؤدي لمزيد من الأفكار.

الدلو

على غرار الحوت، يتميز برج الدلو بحسه الإبداعي، لذا دائمًا ما تجده منشغلًا في البحث عن أفكار جديدة ومختلفة لإنجاز مهامه بأفضل طريقة ممكنة، كما أنه بالنسبة للدلو، لا تنتهي المهمة بمجرد التوصل للفكرة، بل يتوصل إلى عدة أفكار ثم يعيد تصنيفها أو تصفيتها حتى يعثر على ما يريده، وكل ذلك في آن واحد.

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