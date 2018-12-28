أسهل وصفة لتحضير طبق الدجاج بصلصة الفطر اللذيذ

لإعداد هذا الطبق اللذيذ، اليك المكونات والمقادير
المكوّنات والمقادير
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- صدر دجاج مقطع.
- كوب فطر طازج مقطع.
- 3 حبات بصل أخضر مقطع.
- رشة ملح.
- رشة بهار الكاري.
- رشة فلفل أسود.
- كوب مرق الدجاج.
- كوب ونصف الكوب من كريمة الطبخ.
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طريقة التحضير
- قلي قطع الدجاج في الزبدة وتقليبها حتى تنضج.
- أضيفي البصل الأخضر والفطر وقلبي الخليط جيداً.
- أضيفي لمرق واتركي الخليط على النار حتى تنضج المكوّنات ثمّ ضعي الملح والفلفل والكاري.
- وأخيراً، أضيفي الكريمة واتركي الوعاء على النار لمدة 10 دقائق.