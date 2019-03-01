كيف تخفف من كمية استهلاك السكر في الطعام؟

في هذا السياق، توصي منظمة الصحة العالمية (WHO) أنّ كمية السكر المسموح للفرد استهلاكها يومياً، يجب أنّ لا تتجاوز نحو الـ 10% من إجمالي الطاقة المستهلكة.

في هذا الاطار، ذكرت اختصاصية التغذية ملاك دلباني في حديث مع "النهار" وسائل متنوعة للحدّ من استهلاك السكر في الطعام.

أولاً: حافظ على الوجبات الرئيسية

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تعدّ فكرة تناول وجبات الطعام بانتظام من أهم الوسائل للتحكم بكميات السكر المتناولة. وذلك، لأن الفترة الزمنية الطويلة بين الوجبات، تؤدي إلى رغبة شديدة في تناول السكريات. لذا، تنصح دلباني في الحفاظ على الوجبات الثلاث الرئيسية بالإضافة الى وجبتين خفيفتين لتفادي الشعور بالجوع.

ثانياً: تناول الحبوب الكاملة

تعتبر الحبوب الكاملة مصدراً غنياً بالكربوهيدرات والألياف، إحدى المغذيات الرئيسية للجسم، لأنه يتم استهلاك الجسم لهذه المغذيات بطريقة بطيئة، ما يضفي شعوراً بالشبع لفترة طويلة، ومن هذه المصادر: الأرز الأسمر والشوفان.

ثالثاً: تجنب المشروبات الغازية

يجب التقليل من شرب كميات كبيرة من المشروبات الغازية بمختلف أنواعها، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكريات الضارة للجسم، كما تؤدي إلى زيادة سريعة في الوزن.

رابعاً: تناول البدائل الصحية

تحتوي الفواكه على نسبة عالية من السكريات الطبيعية. وبالتالي، تزوّد الجسم بالطاقة من دون أي مضاعفات سلبية على الجسم. لذلك، يجب التقليل من كمية السكريات الضارة، التي هي عبارة عن السكر المكرر الموجود بالشوكولاته والحلويات والأطعمة المصنعة.

في المقابل، أشارت دلباني إلى أنّه يجب تناول العصير الطبيعي باعتدال أي ما يعادل كوباً (250مل)، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من السكر.

خامساً: الحدّ من الصلصات

تحتوي ملعقة طعام من الكاتشاب على كمية كبيرة من السكر. لذلك، يمكن استبدالها بالعناصر الآتية: الأعشاب الطازجة والمجففة والفلفل الحار الطازج والخردل الأصفر الخالي من السكر.من هنا، تدعو دلباني إلى ضرورة قراءة الملصق على المنتج قبل شراء أي نوع من أنواع الصلصات واختيار المنتج الخالي من السكر.

هل تعلم؟

على مرضى السكري الامتناع عن استخدام السكر الأبيض أو السكر الأسمر، الذي لا يتميز عن الأبيض إلاَ بالصبغة السمراء. ويمكنهم تناول السكر الاصطناعي بكميات معتدلة لأنه لا يؤدي إلى أي أعراض سلبية على الجسم.