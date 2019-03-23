الشعور الدائم بالتعب أسبابه وعلاجه

شعور الإنسان بالتعب الدائم يجعله غير قادر على القيام بواجباته

يشتكي 32% من مديري الشركات من أنهم يواجهون مشاكل وحالات طوارئ في أماكن العمل بسبب إصابة الموظفين بالإرهاق، الذي يجعل الإنسان بكل بساطة غير قادر على القيام بواجباته.

وهذا الأمر يعزا في معظم الأحيان إلى نقص النوم، ولكن هنالك عوامل أخرى تلعب دورا مهماً. وقد أظهرت عديد من الدراسات أن هناك أسبابا قد تقف وراء الشعور المستمر بالإرهاق:

1- نقص التغذية

إذا كان الشخص يحصل على نوم كاف، ولكن رغم ذلك لم يتخلص من الشعور بالإرهاق، فإن السبب قد يكون نقصا في العناصر الغذائية. ومن الضروري في هذه الحالة مراجعة النظام الغذائي والتركيز على الأطعمة الصحية، التي تمنح الإنسان الطاقة والحيوية. وذلك وفقا لتقرير نشره موقع أف بي ري الروسي.

ومن أهم العناصر حمض الفوليك وفيتامين ب12 والحديد. ومن أجل سد هذا النقص، ينصح الأطباء بالتركيز على الخضروات، واللحم والحبوب الكاملة.

2- الجفاف

سبب الإعياء قد يكون تعرض الجسم للجفاف. وإذا كان الشخص يشرب الماء بكثافة في المساء، فإنه سيعاني من نوم متقطع، لأنه سيضطر للاستيقاظ في منتصف الليل والذهاب للحمام، ولكن هذا ليس أسوأ الاحتمالات، فالجفاف في المقابل هو أكثر خطورة بكثير.

ويحذر العلماء من أن إصابة الجسم بالجفاف هي واحدة من أكثر أسباب الإرهاق شيوعا. ولحل هذه المشكل، يجب الانتباه إلى كميات السوائل التي يستهلكها الإنسان يوميا، إلى جانب الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية، والتقليل من شرب القهوة، والتركيز على المياه. ويجب أن يتوزع شرب الماء بين الصباح ومنتصف النهار، والتقليل منه في الليل، للحصول على أحلام هادئة.

3- شرب الكحول

كلما زاد استهلاك الإنسان للمشروبات الكحولية عانى من مشكلات في النوم، فهذا المشروب يشوش نشاط الجهاز العصبي، ويزيد من مشاعر التعب، مهما كان الوقت الذي يشرب فيه الإنسان.

4- أمراض القدمين

بـعـض الأشخاص يلاحظون أنهم عند الذهاب للسرير يحدث أن تتحرك أرجلهم من تلقاء نفــسها. هذه التشنجات هي مرتبطة في الغالب بالجــهد المـفرط المــبــذول خلال ساعات النهار.

وهذه المتلازمة تحدث بشكل خاص لدى من هم في منتصف أعمارهم أو المتقدمون في السن. وتشنجات الساقين هذه تعطل النوم الطبيعي، فإذا كان الشخص غير قادر على الاسترخاء في سريره فإنه في صباح اليوم التالي سيشعر أنه مرهق كما كان في اليوم السابق.

5- بعض الأدوية

بعض الأدوية يمكن أن تنقذ حياة الإنسان، ولكن المشكلة هي أن كل دواء له بعض الآثار الجانبية، ولهذا فإن هذه الأشياء لا تصرف في الصيدليات إلا بناء على وصفة طبية.

6- الإنفلونزا

من الأسباب التي قد تؤدي للشعور المستمر بالإعياء هو مرض الإنفلونزا، إذ يسبب الشعور المستمر بالإرهاق وفقدان الطاقة. ولخفض احتمالات الإصابة بهذه الحالة، يجب الابتعاد عن الأماكن المكتظة، والانتباه لقواعد النظافة، والتركيز على الغذاء الصحي الغني بالفيتامينات.

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