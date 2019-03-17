الشّاورما التّركيّة المنزليّة

الشّاورما من الأطباق التي يعشقها الكبار والصّغار على حدٍ سواء، يتمّ إعداد الشاورما عن طريق رصّ قطع اللّحم أو الدّجاج في سيخٍ معدنيّ كبير بعد تتبيلها بخلطةٍ خاصة، وتضاف لشاورما اللّحم بعض القطع من ألية الخروف، ويتم تعريض السّيخ المرصوص باللّحم أو الدّجاج للحرارة لتتم عمليّة الشّواء والتّحمير.

ويشتهر المطبخ التركيّ بعملها بطريق مميزة وسوف نقدّم لكم الشّاورما التّركيّة المنزليّة:

مقادير الشّاورما التّركيّة:

- ثماني قطع من أفخاذ الدّجاج المسحّب من العظم.

- ملعقة كبيرة من الطّحينيّة.

- أربع ملاعق كبيرة من اللّبن الرائب.

- أربع فصوص من الثّوم المهروس.

- نصف ملعقة صغيرة من الشّومر المطحون.

- نصف ملعقة صغيرة من الكمّون.

- نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

- نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

- نصف ملعقة صغيرة من البابريكا المدخّنة.

- نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار.

- ملعقة صغيرة من الملح الخشن.

- حبّتان من اللّيمون.

- أربع حبّات من البندورة.

- حبّتان صغيرتان من البصل.

- ورقتان من أوراق الغار.

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزّيتون.

طريقة تّحضير الشّاورما التّركيّة:

- أولاً اخلطي جميع البهارات في وعاء صغير ما عدا الملح ثمّ حمّصيها في مقلاة ذات قاع سميك.

- ثم ضعي اللّبن والطّحينيّة والثّوم وزيت الزّيتون وأوراق الغار في الخلّاط الكهربائي.

- ثم أضيفي خلطة البهارات إلى خليط اللّبن.

- ثم قومي بتتبيل قطع الدّجاج بخليط اللّبت وأتركيه في الثلّاجة طول اللّيل.

- ثم قطّعي اللّيمون والبصل والبندورة إلى شرائح.

- ثم أحضري أسياخ الخشب وضعي فيها شريحة من اللّيمون وشريحة من البصل وقطعة من الدّجاج والبندورة.

- ثم أعيدي الكرَة إلى أن تنتهي كميّة الدّجاج والخضار.

- ثم إشوي أسياخ الشّاورما فوق الشوّاية إلى أن ينضج الدّجاج.

- وأخيراً إقطعي الخبز العربي إلى نصفين وإحشيها بالشّاورما والخضار، قدّميها مع صلصة اللّبن مع الثّوم، وصحتين وعافية.

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