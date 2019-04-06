الصلصال العطري... للتخلص من القلق والتوتر

العلاج العطري يحقق الاسترخاء ويزيد النشاط، بالإضافة إلى مساعدته على النوم

عندما نتطرق إلى فكرة العلاج بالروائح العطرية، أول ما يتبادر إلى الذهن عادة البخور أو الشموع أو الزيوت العطرية، لكن هل فكرت في أن الصلصال يمكن أن يكون طريقة سهلة للتخلص من التوتر.

الصلصال طريقة ممتعة لتجربة فوائد العلاج العطري، حسب "ويل أند جوود". على الرغم من أن الأشكال الأخرى للعلاج العطري تحقق الاسترخاء وتجديد النشاط ، إلا أنها تشمل واحدة فقط من الحواس، أما الصلصال العطري يشعرك أيضًا باللمس. إنها تجربة فيزيائية رائعة عن طريق اللمس، ومساحة مفتوحة للخيال.

باستخدام الزيت العطري المناسب، قد يكون الصلصال العطري مفيدًا أيضًا لالتهاب المفاصل أو احتقان الجيوب الأنفية أو أي عدد من الحالات التي يعالجها العلاج بالروائح العطرية،اختر زيتًا له آثار مهدئة تساعد على النوم مثل: اللافندر، إكليل الجبل، أو البابونج، عند شراء الزيت، ابحث عن الزيوت "النقية".

مكونات الصلصال العطري:

كوب دقيق

نصف كوب ملح

ملعقة صغيرة من كريم الترتارا

كوب ماء

1و 1/2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

6-8 قطرات الزيت العطري من اختيارك

الطريقة:

تمزج المكونات الجافة أولاً، مثل الدقيق والملح، والترتارا، وتخلط المكونات الرطبة معاَ (باستثناء الزيت العطري)، ثم تُضاف جميع المكونات معاً داخل مقلاة ترفع على الموقد، وقم بتسخين الخليط لمدة 5 دقائق تقريبًا.

أخيراً يضاف الزيت العطري، مع مزجه داخل العجين جيداً، الأن أصبح الصلصال العطري جاهزاً، قم تخزينه في حاوية محكمة الإغلاق واستخدامها في غضون أسبوع واحد.

المزيد:

10 علامات تدل على ارتفاع مستويات هرمون التوتر لديك

4 طرق لعلاج التوتر واستعادة الهدوء في دقيقتين فقط

6 علامات تدلّ على فرط التوتر