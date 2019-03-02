للتقليل من الأثار الجانبية.. 9 خطوات للعناية بالجسم قبل وبعد إزالة الشعر

تقول أخصائية الأمراض الجلدية " نهى علي" قبل عملية إزالة الشعر وبعدها هناك بعض الخطوات والنصائح يجب اتباعها للوصول إلى نتائج مثالية وتجنب المشاكل الجلدية التي قد تحدث وتقدم " نهى علي" مجموعة من النصائح قبل إزالة شعر بواسطة اشعة الليزر :

1- للتقليل من نسبة حدوث اثار جانبية بعد إزالة الشعر بالليزر يجب الذهاب إلى العيادات المختصة الموثوقة فيها.

2- قبل إزالة الشعر بالليزر يجب حماية المنطقة المراد علاجها من التعرض للشمس مدة لا تقل عن أربعة إلى ستة أسابيع، لأن ذلك يسبب حروق الشمس.

3- تجنب تشقير الشعر أو إزالته بالشمع من أربعة إلى ستة أسابيع قبل العلاج.

4- أخذ مضاد للفيروسات قبل العلاج وبعده في حالة الإصابة السابقة بمرض بالهربس.

5- البعد عن تناول الأعشاب أو الأدوية الحساسة للضوء قبل العلاج مدة لا تقل عن 24 ساعة.

6- طوال فترة العلاج بأشعة الليزر يجب استخدام واقي الشمس لتجنب الحروق.

7- يجب وضع جيل تبريد أو جهاز تبريد خاص على الجلد لحماية الطبقة الخارجية للبشرة، والسماح لضوء الليزر باختراق الجلد

8- بعد الانتهاء من جلسة إزالة الشعر بالليزر توضع كمادات الثلج أو الماء البارد مع كريمات مضادة للالتهاب على المنطقة المعالجة للتخفيف من الشعور بالوخز.

9- عدم استخدام مستحضرات التجميل أو الكريمات على المنطقة المعالجة بأشعة الليزر لأنها ستكون حساسة.