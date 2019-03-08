العين تكشف صحة الإنسان.. وأمراض عدة تحاول إنذارك بها!

في هذا الصدد، أشار موقع "ويب إم دي" إلى أمراض عدّة يمكن الكشف عنها من خلال العين:

1-فقدان الرؤية المفاجئ

يعتبر فقدان الرؤية المفاجئ علامة على وجود مشكلة في وصول تدفق الدم إلى العينين أو الدماغ، بالإضافة إلى تحذير لوجود جلطة أو بداية صداع الشقيقة. لذا، ينصح الاختصاصيون بمراجعة الطبيب لتفادي تفاقم هذه المشكلة.

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2-انتفاخ في العيون

ينتج الانتفاخ في العيون عن مرض يدعى "غريفز"، حيث تفرز الغدة الدرقية الكثير من الهرمونات التي تؤدي إلى انتفاخ في العين أو ضعف في الرؤية، ترافقها أعراض أخرى كفقدان الوزن والرجفة في اليد والإسهال. في هذه الحالة، يقوم الأطباء بإعطاء الأدوية للتحكم بإفرازات الغدة الدرقية.

3-عدم وضوح الرؤية

إنّ عدم وضوح الرؤية قد يكون مؤشراً على مرض السكري، نتيجة وجود الكثير من السكر في الدم. وقد تتفاقم هذه المشكلة إلى إصابة الفرد بمرض يعرف بـ"اعتلال الشبكية السكري"، أيّ عندما تسرب الأوعية الدموية الصغيرة في العينين الدم والسوائل الأخرى. ويعالج هذا الداء من خلال استخدام الليزر للمساعدة في إقفال التسريبات والتخلص من الأوعية الدموية الجديدة غير المرغوب فيها.

4-تدلي الجفون

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تعدّ مسألة تدلي الجفون كأحد أعراض مرض "الوهن العضلي الوبيل" الذي يتسم بالتعب والضعف في عضلات العين. وتكون نتيجة خلل في الاتصال الطبيعي بين الأعصاب والعضلات. وبالتالي، تؤثر على عضلات العين والوجه والحلق. وتعالج هذه المسألة بتصفية الدم من العين لتخفيف من حدّة الأعراض أو اللجوء إلى عملية جراحية لإزالة "الغدة الزعترية".

5-اصفرار في بياض العين

يشير وجود اصفرار في بياض العين إلى داء "اليرقان"، الذي يدل على مشاكل في الكبد أو وجود مستويات عالية من مادة "البيليروبين"، التي يفرزها الكبد عندما يكون ملتهباً. ويؤدي سوء التغذية والسرطان والإفراط في تناول الكحول إلى أضرار بالكبد. في هذه الحالة، يراوح العلاج من تغيير في نمط الحياة أو استخدام الأدوية أو اللجوء إلى عملية زرع الكبد. في حين تنتج البقع الصفراء الجزئية في العين عن أضرار أشعة الشمس ويمكن التخلص منها.