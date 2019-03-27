دراسة: هذه الوظائف تضعف القدرة الجنسية للرجال

ارتفاع في نسبة العقم بين الرجال بسبب بعض الوظائف

كشفت دراسة، نشرها موقع المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك ارتفاع في نسبة العقم بين الرجال، خاصةً الذين يمتهنون الوظائف الشاقة بنسبة 13%، مقارنة بالذين يعملون بمهن عادية بنحو 6%.

وأكدت الدراسة أن هناك بعض الوظائف التي تؤثر على صحة الخصيتين، وتضعف القدرة الجنسية للرجال، وهي:

- العاملين بمصانع حرق الطوب والمعادن، ما يعرض الخصيتين إلى درجة حرارة عالية، ويؤثر على حركة الحيوانات المنوية.

- العاملين بالعتالة، نتيجة لحمل أوزان ثقيلة، ما يصيب الخصيتين بالدوالي، ويؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية.

- الأطباء والعاملين المعرضين للإشعاع فوق الحد الطبيعي، ما يؤدي إلى تشوه الحيوانات المنوية.

- الوظائف التي تتطلب الجلوس لفترات طويلة، وخاصةً إذا كان يداوم أصحابها على ارتداء "الجينز"، ما يؤثر على صحة الخصيتين.

- الوظائف التي يتعرض أصحابها للضغط العصبي، مثل المضاربين في البورصة، قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، الذي يؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية، فضلًا عن إصابتهم بضعف الانتصاب.

طرق الوقاية من العقم عند الرجال والحد من أضرارها، ومنها:

- أخذ قسط من الراحة بين ساعات العمل.

- في حالة التعرض لدرجة حرارة مرتفعة، يجب تناول كميات وفيرة من المياه.

- تجنب التعرض للتوتر والضغط المستمر.