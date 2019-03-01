"الكركم".. أفضل معجون أسنان طبيعي

وصفة عمل معجون الأسنان بالكركم

يحافظ معجون الأسنان بالكركم على صحة اللثة والأسنان، بالإضافة إلى هذا فهو لا يحتاج إلى تكلفة مادية عالية كبعض الأنواع الأخرى من معاجين الأسنان التجارية.

طريقة تحضيره:

المكوّنات:

- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند البِكر.

- ملعقتان كبيرتان من صودا الخبز.

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- ملعقة واحدة أو نصف ملعقة صغيرة من بودرة الكركم.

- 10-15 نقطة من زيت النعناع الفلفلي التي يُمكن إضافتها بشكل إختيارياً.

طريقة التّحضير:

تُخلط جميع المكونات المذكورة أعلاه مع بعضها بواسطة ملعقة غير معدنية، للحصول على معجون ناعم. يُوضع معجون الأسنان في وعاء محكم الإغلاق ويمنع دخول الهواء ويُوضع في الثلاجة حتى الاستخدام. عند الاستخدام يتم فرد كمية قليلة من هذا المعجون على فرشاة الأسنان باستخدام ملعقة غير معدنية. تُنظف الأسنان بالفرشاة كالمعتاد مع مراعاة تنظيف الأسنان الخلفية بنفس الاهتمام الذي يُعطى لتنظيف الأسنان الأمامية. تُغسل الأسنان بالماء الفاتر بشكل جيد جداً. تُغسل فرشاة الأسنان، وكذلك الملعقة المستخدمة لمنع صبغ لون الكركم عليهما.

ملاحظة:

لن يُعطي هذا المعجون رغوة أثناء التنظيف لأنه لا يحتوي على أي نوع من الصابون.