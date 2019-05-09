يعتبر الكفتة من الأطباق الرمضانية والغذائية الشهية جداً والتي يرغب بها ويفضلها الكبار والصغار وتوجد أطباق الكفتة على عدة أنواع، منها: الكفتة بالطحينة، والكفتة بصوص البشاميل، والكفتة باللبن، والكفتة المشوية، والكفتة مع الخضروات وغيرها من الأنواع.
وفي هذا المقال سوف نتحدث عن مكوّنات، وطريقة تحضير الكفتة بالطحينة:
مقادير الكفتة بالطحينة:
- نصف كيلوغرام من لحمة الكفتة المفرومة مع البقدونس والبصل.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة الخاصة باللحمة.
- حبة من البصل المقطعة إلى دوائر.
- حبتان من البطاطا مقطعتان إلى دوائر.
مقادير صلصة الطحينة:
- خمس ملاعق كبيرة من الطحينة.
- عصير حبتين من الليمون الحامض.
- مكعب من الماجي.
- كأس ونصف الكأس من الماء الساخن.
- ملح طعام حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- رشة من الهال المطحون.
طريقة تحضير الكفتة بالطحينة:
- أولاً نحضر وعاء عميقاً، ونضع فيه لحمة الكفتة، والبهار المشكل، والفلفل الأسود، وملح الطعام، ونخلطهما جيداً.
لتحضير صلصة الطحينة:
- نحضر وعاء، ونضع فيه عصير الليمون، والطحينة، ونحركهما جيداً حتى نحصل على مزيج جامد.
- ثم نسكب الماء بشكل تدريجي عليهما مع استمرارية التحريك.
- ثم نضيف مكعب الماجي، والكزبرة، والهال، ونحرك المزيج جيداً.
- نحضر صينية، ونفرد فيها لحمة الكفتة، ثم نسكب فوقها صلصة الطحينة الجاهزة.
- ثم نغطي الصينية بالقصدير. نشغل الفرن على درجة حرارة عادية، ونضع فيه الصينية لمدة ثلاثين دقيقة.
- ثم نزيل القصدير عن الصينية، ونرجعها إلى الفرن حتى يتحمّر وجهها.
- وأخيراً، نخرج الصينية من الفرن، ونقدمها مع صحن من الأرز، أو الخبز، وصحتين وعافية.
المزيد من مطبخ البوابة:
طريقة عمل الفول الأخضر باللبن
طاجن الأرز بالجزر واللحم
دجاج محشي بالأرز
© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)