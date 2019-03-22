الغذاء الذي يجنب تجنبه عند الحمل

اتباع نظام غذائي صحي مهم جداً لكل شخص، ولا سيما للمرأة الحامل التي تحتاج الى الطاقة ليس فقط لوظائف الجسم وانما لتأمين احتياجات الجنين. ومن المعتقدات الخاطئة الحديث عن مضاعفة كمية الأكل في هذه الفترة، اذ يكفي اتباع نظام غذائي متوازن وصحي، يوفّر مواد غذائية ذات نوعية جيدة.

من المهم جداً عدم اللجوء إلى حمية غذائية لإنقاص الوزن لأنها تؤثر سلبياً على الأم والجنين على حدّ سواء. تؤدي الحميات المخصصة لإنقاص الوزن الى خفض معدلات الحديد وحمض الفوليك وغيرها من المعادن والفيتامينات الأخرى المهمة في هذه الفترة. عليك ان تعرفي ان زيادة الوزن بالمعدلات المسموح بها أثناء فترة الحمل هي علامة إيجابية للحمل، فهي تدل على أن صحتك على ما يرام وستلدين طفلاً ذا وزن صحي.

لذلك سنقدم لكِ أبرز أنواع الأطعمة والأنظمة الغذائية الذي من المفضّل تجنبها خلال حملك:

1- تجنبي خلال هذه الفترة هذه الأنواع من الأطعمة مثل المأكولات النيئة كالمحار والسوشي أو حتى اللحوم التي لم يتم طهيها حتى الاستواء. كما يفضل ايضاً تجنب الأجبان البلدية البيضاء المصنوعة من حليب غير مبستر والأجبان المعتقة، لأنها قد تحتوي على نوع من البكتيريا تسمى بالـ"الليستيريا" التي قد تؤذي طفلك.

2- بعض الأسماك مثل الراموح والمارلين تحتوي على مستويات غير آمنة من الزئبق الطبيعي. لذلك، عليك أن تتجنبي هذه الأنواع من السمك أثناء حملك لأنها قد تؤذي نمو الجنين.

3- أما بالنسبة إلى الأطعمة غير المطهوة جيداً مثل اللحوم والدجاج والبيض، فعليك طهي اللحم إلى أن يختفي أي جزء زهري اللون وطهي البيض الى أن يصبح جامداً، لأن هذه المأكولات اذا كانت نيئة، قد تكون مصدر بكتيريا مضرة للجنين.

4- يجب الابتعاد عن تناول الكبد أو السودة، لاحتمال احتوائها على كميات كبيرة من الفيتامين A، والذي قد يؤثر الإكثار منه بشكل سلبي على تطور الجنين.

5- تقليل استهلاكك للكافيين.

لماذا يعتبر الكافيين مصدراً محتملاً للمشاكل؟ لقد ربطت الأبحاث بين استهلاك ما يزيد على 300 ملغ من هذه المادة يومياً وزيادة احتمالات الإجهاض أو ولادة طفل منخفض الوزن. لذلك حاولي ان لا يتجاوز استهلاكك ثلاثة أكواب من القهوة السريعة، أو ستة أكواب من الشاي. وعلى الرغم من عدم وجود أدلة قاطعة على أن استهلاك الكافيين بكميات معقولة يمكن أن يؤذي طفلك، إلا أنه من الأحسن التحول نحو المشروبات الساخنة والكوكا كولا الخاليين من الكافيين.