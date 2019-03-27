فائدة جديدة للبطاطا يمكن أن تفيد الصحة

توصلت دراسة حديثة من جامعة بيردو الأمريكية، أن هناك مركبات في البطاطا الطازجة، تساعد على خفض مستوى السكر في الدم.

وتوضح الدراسة أن مركبات الفينول الموجودة في البطاطا تساعد على خفض نسبة الجلوكوز في الدم، كما توجد أحماض (الأنثوسيانين وحمض الكلوروجينيك) بنسبة مرتفعة في البطاطا الطازجة، لذلك قرر الباحثون معرفة الدور الذي تلعبه في هضم النشاء ونقل الجلوكوز في الأمعاء.

ودرس الباحثون تأثير المواد الموجودة في مستخلص البطاطا البنفسجية والحمراء والبيضاء. وقد بينت نتائج الدراسة أن تناول البطاطا البنفسجية والبيضاء يخفض سرعة نقل الجلوكوز، أي ساعد في تخفيض مستوى الجلوكوز في الدم. ولوحظ هذا التأثير بعد 30 و60 دقيقة من تناول الطعام.

ووجدت نتائج الاختبارات كذلك أن مستخلص البطاطا الذي يخفض مستوى الجلوكوز في الدم، يحتوي على نسبة عالية من مركبات الفينول، الأنثوسيانين وحمض الكلوروجينيك.

ويعلق أحد الباحثين بالدراسة، إن مركبات الفينول في البطاطا الطازجة ورقائق البطاطا المقلية، تساعد فعلا على تنظيم نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام، ما يساعد في تخفيض مستوى السكر في الدم بشكل عام.