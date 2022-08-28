بمناسبة يوم المرأة الإماراتية دللي نفسك بطبق سلطة صحي

بمناسبة يوم المرأة الإماراتية دللي نفسك بطبق سلطة الخضار الصحي، والذي يصادف اليوم الثّامن والعشرين من شهر أغسطس، وهو من الأيّام المميزة جدًا والذي تحتفل به الإمارات العربيّة المتحدة.

سلطة الخضار بمناسبة يوم المرأة الإماراتية

مقادير سلطة الخضار بمناسبة يوم المرأة الإماراتية

2 خيار مفروم وحجم الفرمة حسب الرغبة.

3 حبات من الطماطم طازجة مفرومة.

2 بصل أخضر مفروم.

1 فليفلة حمراء مفرومة.

5 حبات فجل مفروم.

1 جياما صغيرة مقشرة.

5 أوراق خس مقطعة إلى قطع متوسطة الحجم.

1 فص ثوم مفروم.

1 و1/2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 ملعقة كبيرة عصير رمان.

1 ملعقة بحجم صغيرة ملح.

1 ملعقة بحجم صغيرة فلفل أسود مطحون.

1 ملعقة بحجم صغيرة شبت طازج مفروم.

1 ملعقة بحجم صغيرة ريحان طازج مفروم.

1 و1/2 ملعقة حجم صغيرة ماء.

دبس الرمان "حسب الرغبة"

طريقة عمل سلطة الخضار بمناسبة يوم المرأة الإماراتية

قومي بخلط الطماطم والبصل والخيار والفلفل والفجل والجيامكا والخس في طبق كبير.

ثم قومي بخفق الثوم مع عصير الليمون وزيت الزيتون وعصير الرمان مع الملح والفلفل والشبت والريحان والماء معاً في طبق حجم صغير.

ثم أضيفي المقادير في طبق مع الصلصة واخلطيهم جيداً وصحتين وعافية.

فوائد سلطة الخضار

الحفاظ على شباب ونضارة البشرة

تحسّين عملية الهضم وصحة الأمعاء

تخفيف الوزن

تحمي من أمراض القلب والشرايين

تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن

تشعرك بالشبع

تحتوي السلطة الخضراء على الكثير من الألياف الصحية

تساعد السلطة على نمو الشعر والأظافر

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