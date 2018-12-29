تعلموا طريقة عمل فطيرة بودينغ البطاطا الحلوة

تعرفي معنا بخطوات سهلة وبسيطة، طريقة عمل فطيرة بودينغ البطاطا الحلوة، وصفة سهلة ولذيذة نقدمها لكِ من المطبخ العالمي، جربيها واستمتعي بها.

المقادير:

- 1 و½ كوب بسكويت مسحوق سحقاً ناعما.

- ¼ ملعقة صغيرة ملح كوشير.

- 3 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة، مذابة.

- 2 صفار بيض كبير.

- ½ كوب سكر.

- 1 كوب حليب كامل الدسم.

- 2 ملعقة كبيرة نشا الذرة.

- 4 أونصات جبن كريمي، في درجة حرارة الغرف.

- 2 ملعقة كبيرة من دبس السكر الداكن.

- 4 أوقية شوكولاتة مرة، مذابة.

- 1 كوب بطاط حلوة بوريه.

- 2 كوب كريما مخفوقة.

طريقة التحضير:

طريقة تحضير صينية البطاطا بالجبن

- سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت.

- فرغي فتات البسكويت والملح في قالب فطيرة 9 بوصة. ضعي الزبدة المذابة فوق الفتات. ثم استخدمي شوكة لمزج الزبدة مع الفتات حتى يكون المزيج رطبة بشكل موحد.

- استخدمي الجزء السفلي من كوب زجاجي أو ظهر ملعقة كبيرة لخلط مزيج الفتات وتوزيعه في قاع وجوانب قالب الفطيرة. اخبزي القاعدة حتى تصبح صلبة، لمدة 8 دقائق. أخرجي القالب من الفرن واتركيه يبرد.

- في وعاء مقاوم للحرارة، اخفقي صفار البيض مع ¼ كوب من السكر.

- في قدر صغير على نار متوسطة -عالية، اخفقي ¼ كوب السكر المتبقي مع الحليب ونشا الذرة. اطهي المزيج مع الخفق باستمرار، حتى تتشكل الفقاعات ويثخن قوام المزيج، لمدة 3 - 4 دقائق.

- ارفعي القدر عن النار، اسكبي تدريجياً نصف مزيج الحليب سميك القوام في خليط صفار البيض مع الاستمرار في الخفق. اسكبي مزيج الصفار في القدر مع الحليب المتبقي واستمري في الخفق حتى يمتزج جيداً.

- ضعي القدر على نار متوسطة واطهي المزيج مع الخفق باستمرار حتى يغلي البودينغ ويصبح قوامه سميكا جداً، لمدة دقيقتين. ارفعي القدر عن النار ثم أضيفي للمزيج الجبن الكريمي ودبس السكر واخفقي المزيج.

طريقة عمل برجر مكسيكي في المنزل

- ضعي الشوكولاتة في وعاء صغير وأضيفي لها ¾ كوب من مزيج البودينغ. حركي المزيج حتى يصبح القوام ناعماً. اسكبي بودينغ الشوكولاتة في قالب الفطيرة وأدخليه البراد حتى يتماسك، لمدة ساعة.

في هذه الأثناء، اخلطي البطاطا الحلوة مع باقي مزيج البودينغ. غطي المزيج واتركيه يبرد بينما تتماسك طبقة الشوكولاتة في الفطيرة.

- وزعي بودينغ البطاطا الحلوة فوق طبقة بودينغ الشوكولاتة.

- غطي الفطيرة برفق بغلاف بلاستيكي ثم أدخليها البراد لمدة 3 ساعات على الأقل ويفضل أن تتركيها لليلة كاملة.

- زيني الوجه بالكريما المخفوقة قبل التقديم.