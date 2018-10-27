للمرأة الحامل : لماذا يجب أن تأكلي البيض؟

التغذية المتوازنة الصحية مهمّة جداً خلال فترة الحمل، حيث أنها تمدّ جسم الأم بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساعدها على تحمّل هذه الفترة الصعبة، كما أنها تمدّ الجنين بالتغذية اللازمة لنموّه.

وفي دراسة جديدة نُشرت في Network Health Digest وتناولت نتائج 18 دراسة سابقة للبحث عن التغذية المثالية للسيدة الحامل، وجد العلماء أن البيض يُعد الغذاء المثالي للمرأة خلال فترة الحمل، حيث له العديد من الفوائد، نذكر منها.

- يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين، ما يمنح الحامل الشعور بالشبع ويساعدها على تناول الطعام دون الإفراط في زيادة وزنها.

- يحتوي البيض على حمض الفوليك الضروري لنمو الجهاز العصبي للطفل، ويوفر البيض 55 ميكروغراماً من حمض الفوليك، ومع هذا تحتاج السيدة إلى تناول حمض الفوليك كمكمّل غذائي في الأشهر الثلاث الأولى من الحمل.

- يحتوي البيض على نسبة عالية من الحديد، وهو مصدر مهم للحديد للسيدة الحامل، الأمر الذي يحميها من الشعور بالتعب والإرهاق.

- يحتوي البيض على كميات صغيرة من الأحماض الدهنية الطويلة السلسلة، ما يخفّض من خطر زيادة وزن المولود، والولادة المبكرة، وأيضاً الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.

- يوفّر البيض معظم العناصر الغذائية الأساسية المطلوبة أثناء الحمل، مثل اليود، وفيتامين B12 وD والكولين.

- يُعد البيض من المصادر الغذائية القليلة التي تحتوي على فيتامين D.