بينها القوس...أصحاب هذه الأبراج يشكلون كتاب رائعين

بالإضافة إلى السمات التي يتميز بها كل شخص عن الآخر، لكل منا موهبة معينة تختلف عن غيره، فحينما هناك شخص يتميز بموهبته في الرسم، هناك آخر موهوب كشاعر، وغيره ككاتب أو مؤلف، وكثيرا ما يكون ذلك له علاقة بالأبراج.

ومن خلال مجلة "يورتانغو"، نقدم قائمة بأبراج يشكل أصحابها كتاب رائعين:

الدلو

يتميز برج الدلو بإبداعه وخياله الواسع، الذي دائمًا ما يخرج على هيئة قصة أو رواية مميزة مؤلفة باحترافية.

الثور

منذ الصغر، ويحرر برج الثور أفكاره على هيئة كلمات ويترجم ما يمر به من تجارب في الحياة على الورق، وغالبًا ما يخرج ذلك على هيئة شعر ويحب كتابة خواطره دائمًا.

القوس

عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن نفسه بحرية، وغالبًا ما يلجأ إلى كتابة مذكراته أو قصة خيالية من تأليفه لتحرير أفكاره.

الميزان

يتميز برج الميزان بهدوئه وأنه دائمًا ما يخفي ما يدور في ذهنه، ومع ذلك، يكسر صمته وهدوءه من خلال الكتابة بمختلف أنواعها، سواء كانت عبارة عن قصة خيالية قصة مصورة، مما يجعله ينضم إلى هذه القائمة.

الحوت

خيال الحوت وقدرته المميزة على استخدام الكلمات، يجعله أحد أكثر الأبراج الموهوبة في الكتابة، سواء كان عبارة عن شعر أو قصة خيالية أو حتى في مجال الصحافة.

السرطان

بالإضافة إلى الأبراج التي ذكرت أعلاه، يتميز برج السرطان بموهبته في الكتابة، ولكنه لا يحب القصص الخيالية وينجذب أكثر تجاه الكتابة بشأن الرحلات والأماكن المختلفة، حيث يعتبر كلا منها بمثابة مغامرة في عالم مختلف.

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