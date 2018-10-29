تأثير سرطان الثدي على الدورة الشهرية

الدورة الشهرية مجموعة من التغيّرات الفسيولوجية التي تمرّ بها الأنثى البالغة

هل الاصابة بسرطان الثدي تؤثر بشكل من الأشكال على الدورة الشهرية؟ هل الإصابة بسرطان الثدي يأخر الدورة أو يسرعها؟

إن من أعراض سرطان الثدي هي بالأساس:

- بروز أو سماكة في الثدي، من الثدي نفسه أو من تحت الإبط

- تغيير في حجم الثدي وشكله

- حساسية في الحلمة، إفرازات من الحلمة، تقعر الحلمة

- تجعد الجلد على شكل يشبه "قشرة البرتقال"

- تغيير في المظهر أو الأحساس في جلد الثدي، في الهالة التي حول الحلمة أو الحلمة نفسها.

- التغيرات في الدورة الشهرية تلاحظ بشكل أساسي عند النساء اللاتي يتم تشخيص المرض عندهن في جيل الخصوبة ويتم علاجهن بدواء التاموكسيفين.

- التاموكسيفين يمكن أن يسبب لاضطرابات في انتظام الدورة وحدتها، حتى توقفها بشكل تام.

وتُعرّف الدورة الشهرية على أنّها مجموعة من التغيّرات الفسيولوجية التي تمرّ بها الأنثى البالغة، وغالباً ما تبدأ بالحدوث من عمر ثماني سنوات إلى اثنتي عشرة سنة، وتستمرّ حتى وصولها لمرحلة انقطاع الطمث، وتنتج هذه التغيّرات بفعل الهرمونات التي تهيئ جسدها للحمل شهرياً، وفي الحقيقة يُحسب عدد أيام الدورة الشهرية منذ اليوم الأول للحيضة الحالية وحتى اليوم الأول للحيضة التي تليها، حيث يبلغ متوسط طول كل دورة شهرية 28 يوماً تقريباً، ولهذا سُميّت بالدورة الشهرية، وهذا لا ينفي أنّ طولها قد يزيد أو يقل عن ذلك بين الأنثى والأخرى. وتبدأ الدورة الشهرية بفترة الحيض التي تستمر لمدة ثلاثة إلى خمسة أيام في العادة، حيث يتدفّق دم الحيض من الرحم ويخرج عبر فتحة المهبل مُحتوياً على جزء من بطانة الرحم، ويعدّ انتظام الدورة الشهرية علامةً جيدةً على صحة الجسم، بالإضافة إلى أنّه يُساعد المرأة على تحديد يوم الإباضة، والذي يحدث في اليوم ال14 تقريباً عند النساء اللواتي يبلغ طول دورتهنّ 28 يوماً.

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