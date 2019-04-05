فوائد البهار الأسود للصحة

يشتهر البهار الأسود بأنه من المُكوّنات ذات القيمة الغذائيّة العالية ومصدراً ثرياً للمعادن

ليس عبثاً أن يتواجد البهار الأسود في مختلف المطابخ العالمية، فنجده في كل منزل، ولكن نادراً ما يتمّ مناقشة او طرح فوائده الصحية.

يشتهر البهار الأسود بأنه من المُكوّنات ذات القيمة الغذائيّة العالية، ومصدراً ثرياً للمعادن، ومفيداً للصحة، لكن ماذا يقول الباحثون؟ ربط الباحثون البهار الأسود وعلاقته في القضاء على مخاطر الإصابة بالسرطان نتيجة المواد الكيميائية الموجودة في اللحم المشوي.

وقد وجد الباحثون ان خلط 1 غرام من البهار الأسود مع 100 غرام من اللحم المفروم يمكنه القضاء على تكوين مواد كيميائية أثناء الطهي. في حين أشارت دراسات اخرى إلى دور البهار في تسهيل عملية الهضم، كما تساعد مادة الـ"بييرين" على إمتصاص مكوّنات أخرى في الطعام بما في ذلك الكركم ومادة الريسفيراترول الموجودة في النبيذ. تتميز هاتان المادتان بخصائص صحية ولكن الإكثار من مادة "البييرين" قد يُسبب امتصاص مواد غير صحية او تعارضها مع بعض الأدوية.

وبناء عليه، تبقى القاعدة الذهبية أن إضافة البهار الأسود الى طعامك لن يعرض صحتك للخطر. لذلك استمتع في ما يُقدمه لك من فوائد صحية ولكن باعتدال!

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