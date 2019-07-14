تارت مربى المشمش

يعتبر المشمش من أهم الفواكه الغنية بالمعادن والبوتاسيوم والصوديوم اللازم لعمل الخلايا، والكالسيوم والفوسفور الضروريين لتكوين الهيكل العظمي، والحديد الضروري لتركيب هيموجلوبين الدم وبالتالي للوقاية من فقر الدم. وأوضح الخبراء أن ثلاث حبات من المشمش تزود الجسم بحوالي 2800 وحدة عالمية من فيتامين (أ)، أي أكثر من نصف احتياجات الإنسان اليومية من هذا الفيتامين.

المكونات:

عجينة التارت

250 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة

كوب سكر ناعم

2 صفار بيض

ملعقة صغيرة برش ليمون

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 كوب وربع دقيق

للحشو

مربى المشمش

الطريقة:

في وعاء الخفق اخلطي الزبدة والسكر الناعم جيدًا ثم أضيفي صفار البيض و بشر الليمون.

اضيفي البيكنج بودر مع الدقيق وقلبي باليد في وعاء العجن.

اضيفي خليط البيض والسكر للدقيق وقلبي جيدًا حتى يختفي الدقيق تمامًا وتصبح العجينة متماسكة.

يمكنك إضافة رشة دقيق لتحصلي على قوام يسهل فرده.

افردي العجينة بالنشابة على لوح التقطيع وضعيها في قالب تارت مستدير مدهون. واحتفظي بباقي العجينة داخل كيس نايلون.

اخبزي التارت في فرن ساخن على 180 مئوية لمدة 15 - 20 دقيقة حتى ينضج.

زيني وجه التارت بمربى المشمش حتى ثلثي الحافة. ثم افردي العجينة المتبقية واصنعي منها شرائط طويلة زيني بها صينية التارت.

ادخليها فرن ساخن على 180 درجة لمدة 10 - 15 دقيقة على الرف الأوسط حتى تنضج من الأسفل ويحمر الوجه ويصبح لونه ذهبيًا.

اتركيها تبرد تمامًا ثم قطعيها وقدميها بالهنا والشفا.