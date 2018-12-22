التعامل السليم مع الأدوية يعزز فاعليتها
توخ الحذر عند تناول الأدوية الجديدة (shutterstock.com)
• تخزين الانسولين بشكل صحيح: قد يصبح الأنسولين الذي يتم تخزينه بشكل غير صحيح أو المنتهية صلاحيته غير فعال. يعتبر الأنسولين شديد الحساسية بشكل خاص للتغيرات المناخية الكبيرة.
لماذا نكسب الوزن في فصل الشتاء؟
• أبلغ الطبيب بأي مشاكل تواجهها: إذا كانت أدوية داء السكري تسبب انخفاضًا كبيرًا جدًا في مستوى سكر الدم أو إذا كان مستوى سكر الدم مرتفعًا جدًا بصورة مستمرة، فقد تحتاج إلى تعديل الجرعة أو توقيتات تناولها.
• توخ الحذر عند تناول الأدوية الجديدة: إذا كنت تفكر في تناول دواء متاح دون وصفة طبية أو إذا وصف الطبيب لك دواءً جديدًا لعلاج حالة مرضية أخرى – مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول في الدم – فاسأل الطبيب أو الصيدلاني ما إذا كان الدواء يؤثر على مستويات السكر في الدم أم لا. يمكن تحلية الأدوية السائلة بالسكر بهدف التغطية على طعمها.
قد يوصى أحيانًا بأحد الأدوية البديلة. استشر الطبيب دائمًا قبل تناول أي دواء جديد متاح دون وصفة طبية، بحيث تعرف مدى تأثيره على مستوى سكر الدم.
اختيار المحرر
1 - 4 من 12
أهم العناوين
عناوين ذات صلة
- مطار أبوظبي يتعامل مع 141 طائرة في آن واحد مع انضمام المبنى الجديد
- أساليب علاجية متعددة للتعامل مع مشكلة تدني الرغبة لدى المرأة
- ما هي الإشارات التحذيرية للأمراض العقلية؟
- ما هي الإشارات التحذيرية للأمراض العقلية؟
- سوق أبوظبي للاوراق المالية يكرم كبار السن و أصحاب الهمم بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا للرعاية الانسانية