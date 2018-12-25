8 خطوات تخلصك من 2 كيلو جرام أسبوعيًا
إليك بعض الخطوات التي نصح بها خبراء التغذية العالميون في أحدث أبحاثهم.
1- تجب ممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميًا على الأقل ويفضل المشي أو ركوب الدراجة أو السباحة أو الأيروبكس ولكن الشرط المشترك هو أن يصل الجسم لمرحلة التعرق مع الرياضة.
2- يجب أن تفكري فى موضوع خسارة الوزن بجدية شديدة وإرادة قوية ولا تجعلي أي شىء يثنيك عن الاستمرار بنفس العزيمة.
3- عودى جسمك على زيادة معدل الحرق وذلك بممارسة بعض العادات:
-استخدمى السلالم بدلا من المصعد.
-قومي بإيقاف سيارتك بعيدا عن المكان الذي تريدين الذهاب إليه لتجبري نفسك على المشي وتحريك كل عضلة بجسمك.
-لا تستخدمي أبدا الريموت كنترول.
-قومي بعمل بعض الأعمال المنزلية مثل ترتيب وتنسيق الحديقة وتنظيف المنزل وتجهيز الطعام.
4- احرصي على تناول من ثلاث إلى خمس وجبات يوميا ولا تكتفى أبدا بوجبة واحدة أو اثنتين.
5-اعملي على إنقاص وزنك تدريجيا وليس دفعة واحدة حتى تستطيعي الاستمرار دون الشعور بالملل وترجمة هذا لإنهاء النظام الغذائي .
6- احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالألياف لأنها تحتاج لمدة طويلة في مضغها وبالتالي تساعد في بطء عملية تناول الطعام فتساعد على الإحساس بالشبع لأقل كمية من الطعام
7- حاولي الابتعاد عن تناول السكر قدر المستطاع فالضرر الذي يسببه السكر يعادل ضرر السجائر على الصحة.
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8- احرصي على الالتزام بالنظام الغذائي الغني بالفيتامينات والأملاح مثل الخضروات الطازجة والفواكه حتى لا يؤثر سلبا على حيوية ولياقة الجسم.
النظام الغذائي:
الإفطار اليومي:
ثمرة برتقال أو تفاح.
اليوم الأول
الغداء: 3 قطع لحم مشوي أو كفتة بدون دهون+طبق سلطة متنوعة الألوان .
العشاء: 2 ثمرة جوافة أو برتقال.
اليوم الثاني والخامس.
الغداء: دجاج مسلوق أو مشوي ويراعي نزع الجلد جيدا بعد الشوي أو السلق+طبق سلطة .
بعد الغداء بساعتين.
1 ثمرة برتقال أو جريب فروت.
العشاء: 2بيضة مسلوقة - سلطة خضراء - مكوناتها: خيار وخس وطماطم وفلفل رومي وجرجير وجزر وكرنب ومقدونس - 1 توست سن أو ربع رغيف بلدي محمص
قبل النوم بساعتين.
1 ثمرة برتقال أو جريب فروت .
اليوم الثالث والسادس:
الغداء: 1توست أو ربع رغيف محمص - جبن قريش أو أي نوع جبن أبيض منزوع الدسم - شرائح طماطم .
العشاء: لحم مشوى أو مسلوق أو كفتة مشوية .
اليوم الرابع والسابع:
الغداء: 2 بيضة مسلوقة - خضار مسلوق : كوسة أو فاصوليا أو سبانخ أو جزر أو بازلاء أو بامية أو ملوخية أو كرنب أو قرنبيط .
العشاء: سمك أو جمبرى مشوى أو تونة مصفاة من الزيت ومغسولة بالماء+سلطة خضراء .
قبل النوم بساعة:
1 ثمرة برتقال أو جريب فروت.
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