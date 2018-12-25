8 خطوات تخلصك من 2 كيلو جرام أسبوعيًا

إليك بعض الخطوات التي نصح بها خبراء التغذية العالميون في أحدث أبحاثهم.

1- تجب ممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميًا على الأقل ويفضل المشي أو ركوب الدراجة أو السباحة أو الأيروبكس ولكن الشرط المشترك هو أن يصل الجسم لمرحلة التعرق مع الرياضة.

2- يجب أن تفكري فى موضوع خسارة الوزن بجدية شديدة وإرادة قوية ولا تجعلي أي شىء يثنيك عن الاستمرار بنفس العزيمة.

3- عودى جسمك على زيادة معدل الحرق وذلك بممارسة بعض العادات:

-استخدمى السلالم بدلا من المصعد.

-قومي بإيقاف سيارتك بعيدا عن المكان الذي تريدين الذهاب إليه لتجبري نفسك على المشي وتحريك كل عضلة بجسمك.

-لا تستخدمي أبدا الريموت كنترول.

-قومي بعمل بعض الأعمال المنزلية مثل ترتيب وتنسيق الحديقة وتنظيف المنزل وتجهيز الطعام.

4- احرصي على تناول من ثلاث إلى خمس وجبات يوميا ولا تكتفى أبدا بوجبة واحدة أو اثنتين.

5-اعملي على إنقاص وزنك تدريجيا وليس دفعة واحدة حتى تستطيعي الاستمرار دون الشعور بالملل وترجمة هذا لإنهاء النظام الغذائي .

6- احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالألياف لأنها تحتاج لمدة طويلة في مضغها وبالتالي تساعد في بطء عملية تناول الطعام فتساعد على الإحساس بالشبع لأقل كمية من الطعام

7- حاولي الابتعاد عن تناول السكر قدر المستطاع فالضرر الذي يسببه السكر يعادل ضرر السجائر على الصحة.

طريقة تحضير شوربة العدس الأصفر الشهية

8- احرصي على الالتزام بالنظام الغذائي الغني بالفيتامينات والأملاح مثل الخضروات الطازجة والفواكه حتى لا يؤثر سلبا على حيوية ولياقة الجسم.

النظام الغذائي:

الإفطار اليومي:

ثمرة برتقال أو تفاح.

اليوم الأول

الغداء: 3 قطع لحم مشوي أو كفتة بدون دهون+طبق سلطة متنوعة الألوان .

العشاء: 2 ثمرة جوافة أو برتقال.

اليوم الثاني والخامس.

الغداء: دجاج مسلوق أو مشوي ويراعي نزع الجلد جيدا بعد الشوي أو السلق+طبق سلطة .

بعد الغداء بساعتين.

1 ثمرة برتقال أو جريب فروت.

العشاء: 2بيضة مسلوقة - سلطة خضراء - مكوناتها: خيار وخس وطماطم وفلفل رومي وجرجير وجزر وكرنب ومقدونس - 1 توست سن أو ربع رغيف بلدي محمص

قبل النوم بساعتين.

1 ثمرة برتقال أو جريب فروت .

اليوم الثالث والسادس:

الغداء: 1توست أو ربع رغيف محمص - جبن قريش أو أي نوع جبن أبيض منزوع الدسم - شرائح طماطم .

العشاء: لحم مشوى أو مسلوق أو كفتة مشوية .

اليوم الرابع والسابع:

الغداء: 2 بيضة مسلوقة - خضار مسلوق : كوسة أو فاصوليا أو سبانخ أو جزر أو بازلاء أو بامية أو ملوخية أو كرنب أو قرنبيط .

العشاء: سمك أو جمبرى مشوى أو تونة مصفاة من الزيت ومغسولة بالماء+سلطة خضراء .

قبل النوم بساعة:

1 ثمرة برتقال أو جريب فروت.