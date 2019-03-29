حسب برجك... كيف تتركين انطباعاً جيداً لدى الآخرين؟

لديك 7 ثوان ليقرر الطرف الآخر ما إذا كان يرغب في التحدث معك أو تجنبك

عند أغلب الأشخاص النظرة الأولى التي يأخذونها عند الالتقاء بشخص جديد، تستغرق 7 ثوان ليقرر الطرف الآخر ما إذا كان يرغب في التحدث معك أو تجنبك.

هناك طرق مختلفة وعديدة تساعدك في ترك انطباعاص رائعاً إن كان الشخص الذي ستقابيلنه يهمك أمره، سنشرح لك بعض الطرق بالاعتماد على الطرق الخاصة المرتيطة ببرجك :

فتاة برج الحمل :

سيدة برج الحمل متفائلة ونشيطة؛ ما يسهل عليها ترك انطباع أولي رائع، وكل ما عليها هو إظهار شخصيتها الحقيقية للآخرين، ليدرك الناس روعتها.

فتاة برج الثور :

تجيد فتاة برج الثور جذب انتباه الجميع بطريقة إيجابية، وهذا يتطلب منها الانتباه إلى تعبيراتها، وتجنب الابتسامات الساخرة ونظرات الاشمئزاز، فهي تعلم أن الانطباع الأول السيئ يمكن أن يفسد الأمور لاحقاً.

فتاة برج الجوزاء :

تتمتع سيدة الجوزاء بجاذبية خاصة يصعب تحديد مصدرها؛ فهي ذكية ومرحة ومن حولها لا يشعر بالملل أبدًا، ولكنها تميل لاحتكار المحادثة لذلك عليها التركيز على الاستماع أكثر لترك انطباع جيد.

فتاة برج السرطان :

فتاة السرطان مبدعة وعفوية، وتدرك جيدًا أن الغرور يضايق الآخرين، ولذلك؛ لا تتباهى بإنجازاتها خلال أول لقاء فهي تعلم أنها ليست مثالية.

فتاة برج الأسد :

تحفظ سيدة برج الأسد أسماء الأشخاص بسرعة وتستخدم بساطتها وقدرتها العالية على التواصل لترك انطباع لا ينسى.

فتاة برج العذراء :

لتجنب ترك الانطباع السيئ، تدرس سيدة برج العذراء الموقف وتستعد له جيدًا، وذلك يشمل تحضير بعض المحادثات القصيرة.

فتاة برج الميزان :

يتميز برج الميزان بسعة صدر ويتقبل الآخرين دون الحكم عليهم، ومن معه يستطيع أن يكون على طبيعته دون قلق من حكم الميزان؛ ما يمنح الآخرين شعورا كبيرا بالراحة في وجوده.

فتاة برج العقرب :

تطرح فتاة العقرب أسئلة مثيرة للاهتمام تجذب الآخرين للتحدث معها، وعندما تنتهي من أدائها الساحر تكون قد تركت أفضل انطباع ممكن.

فتاة برج القوس :

يعرف أبناء برج القوس أن الإيجابية جذابة وتترك انطباعًا جيدًا، ويعتمدون على حبهم الحقيقي للتواصل مع الآخرين.

فتاة برج الجدي :

سيدة برج الجدي دائمًا ما تكون منضبطة ويُعتمد عليها، وطبيعتها المرحة تساهم في ترك انطباع جيد لدى الآخرين، خاصة في حياتها المهنية.

فتاة برج الدلو :

طبيعة سيدة برج الدلو الودودة والذكية تمكنها من مصادقة كل من تقابلهم تقريبًا وترك الانطباع المميز لديهم.

فتاة برج الحوت :

سيدة الحوت حنونة وعطوفة، وأسلوبها المحترم واللطيف في الحديث مع تجنب النميمة يمكنها من ترك الانطباع الإيجابي.